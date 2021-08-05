Разумков за июль заработал вдвое меньше, чем его заместитель

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за июль составила 45,5 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука — 52,4 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк — 82,8 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос "Украинских новостей".





Разумкову за июль начислено 45 555 гривен зарплаты. Его первый заместитель Стефанчук получил 52 483 гривны, а Кондратюк — 82 830 гривен зарплаты. Кроме этого, руководству парламента в июле выплачены средства, связанные с выполнением депутатских полномочий, за июнь в размере 45 400 гривен.





Итого, выплата Разумкову за июль, включая компенсацию за выполнение депутатских полномочий, составила 90 955 гривен, Стефанчуку — 97 883 гривны, Кондратюк — 128 230 гривен.

Народные депутаты в месяц получают заработную плату, которая в несколько раз превышает минимальную зарплату (в Украине минимальная зарплата с 1 января 2021 — 6000 грн -, авт.). А за счет надбавок зарплата составляет более 30 тыс. гривен. Надбавок у депутатов немало: от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии до 100% — за интенсивность труда.

Журналисты издания привели пример должностных окладов в Верховной Раде в 2020 году: Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, фото УП Председатель Верховной Рады — 25 224 грн .;

Первый заместитель — 24 173 грн .; Заместитель — 23 122 грн .; Председатель комитета, фракции или группы — 22 071 грн .; Первый заместитель / заместитель председателя комитета, секретарь комитета, первый заместитель / заместитель председателя фракции, председатель подкомитета — 21 651 грн .; Член комитета — 21 020 грн. Как ранее сообщал портал "Комментарии", какие средние зарплаты в Европе : как изменился размер выплат за 10 лет.

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