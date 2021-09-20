Зеленского убедили идти на досрочные – теперь стоит вопрос найти замену Разумкову, – политолог

Который день подряд в сети обсуждают публичную ссору между Разумковым и Арахамией в эфире "Свободы слова" на ТРК "Украина". Так вот, согласно инсайдерской информации от окружения президента – на Банковой окончательно убедили президента Зеленского ближайшие полгода идти на досрочные президентские выборы, а за ними сразу провести досрочные парламентские. Как передает портал "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог и политический обозреватель Виктор Таран.

Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Политолог отмечает, к такому решению якобы пришли, потому что по мнению политтехнологов ОП поддержка Зеленского рискует в ближайшее время начать стремительное пике со смещением вниз резкое падение и спустя каких-то два года переизбраться шестому президенту будет крайне проблематично. Но для досрочных президентских выборов нужно выполнить два пункта: внести изменения в законодательство, которое позволит Зеленскому в случае его добровольной отставки баллотироваться и второй условие – иметь своего лояльного спикера.

Виктор Таран отмечает, вопрос с подконтрольным ОП главой Верховной Рады стоит особенно остро, потому что по Конституции во время отсутствия в стране президента именно спикер получает все бразды правления в стране. И, если спикер не будет лояльным к президенту, могут быть неприятные нюансы. Например, спикер может отсрочить проведение выборов или вдруг против Зеленского возбудят уголовные дела.

"Согласитесь, там есть за что возбуждать уголовные дела. Могут быть и другие сценарии, которые оставят Зеленского за бортом избирательной гонки. Поэтому решили срочно убрать Разумкова", – резюмировал политолог.

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