Арахамия расставил точки над «і» в вопросе отставки Разумкова: о чем договорились с Коломойским

Лидер депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о том, что во время разговора с олигархом Игорем Коломойским в ВИП-ложе на стадионе НСК "Олимпийский" был разговор о сборе подписей среди нардепов за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Давид Арахамия Фото: Украинская правда

Давид Арахамия четко заявил, что у него не было никакого разговора с Игорем Коломойским относительно сбора подписей за снятие с должности главы парламента Дмитрия Разумкова, как об этом рассказал журналист-расследователь Михаил Ткач, распространивший ложную информацию. Давид Арахамия отметил, что, если среди задач Ткача есть задача – подставить Дмитрия Разумкова, то пусть он тогда открыто это демонстрирует, а не пытается вмешивать в свои интриги других людей.

Глава президентской фракции не случайно в своем комментарии вспомнил о журналисте Михаиле Ткаче, ведь именно он первым опубликовал фото с переговоров на НСК "Олимпийский", а также, заявил о возможном разговоре про отставку спикера парламента Разумкова.

Читайте также на портале "Комментарии" — Арахамия рассказал журналистам, что он шел на матч "Динамо" — "Бенфика", даже не подразумевая, что на матче будут олигархи и политики. И тем более. подчеркивает, Арахамия, он не догадывался, что недалеко от него в соседнем секторе ВИП-зоны будет сидеть Игорь Коломойский. Разговор с Коломойским, по словам Арахамии, был несерьёзным, они просто обменялись несколькими шутками об олигархическом законе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!