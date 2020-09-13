Разумков раскрыл свою зарплату на посту спикера ВР

Председатель Верховной Рады Украины IX созыва Дмитрий Разумков, который недавно заявил о том, что зарплаты народным депутатам будут подниматься в соответствии с повышением минимальных и средних окладов для граждан Украины, рассказал, сколько зарабатывает на своей должности. Такую информацию он предоставил телеканалу NewsOne во время эфира.

Дмитрий Разумков

Разумков заявил, что зарплата спикера составляет 52 тысячи гривен, так называемыми, "грязными", а фактически на руки выходит около 40 тысяч. Также он отметил, что никаких премий и надбавок нет, есть только расходы на депутатскую деятельность, но это другое.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа 2020 года подписал закон о повышении минимальной заработной платы на 227 гривен с 1 сентября. И это лишь первый этап, предусматривающий повышение "минималки".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Государственной службе статистики подсчитали, в каких регионах и сферах труда женщины и мужчины в Украине получают наибольшие или наименьшие зарплаты.

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