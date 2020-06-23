Разумков рассказал, когда в Раде поднимут зарплаты

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народным депутатам будут подниматься в соответствии с повышением минимальных и средних окладов для граждан Украины. Об этом он рассказал во время эфира на "112 канале".

Так, по словам спикера, "поднимать вопрос о повышении заработных плат парламентариям, "мягко говоря, рано".

"Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех ... На уровне той минимальной заработной платы, которая сегодня есть у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов, - пока рано, мягко говоря", - отметил политик.

При этом он добавил, что зарплаты народных избранников напрямую зависят от роста ВВП, трудовой занятости населения и развития государства.

Также Разумков отметил, что его заработная плата за год выросла на три тысячи, что связано с индексацией.

"Сегодня говорить исключительно о себе - я думаю, что это не совсем правильно. И с экономической, и с политической, и с моральной точки зрения", - указал председатель парламента.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что зарплаты топ-чиновников будут строго соответствовать средним по стране.

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