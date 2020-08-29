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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

С 1 сентября зарплата будет установлена на уровне пяти тысяч гривен в месяц

сегодня, 22:48
Автор:

Павел Зинченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 29 августа закон о повышении минимальной заработной платы на 227 гривен с 1 сентября. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис президента.

"Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября текущего года на уровне пяти тысяч гривен в месяц", - говорится в официальном сообщении Офиса президента.

Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Кабинет министров Украины с 1 сентября повысил должностные оклады по всем тарифным разрядам в связи с повышением минимальной заработной платы в стране до пяти тысяч гривен, или на 227 гривен.

Чтобы разрыв между первым тарифным разрядом и минимальной заработной платой в 44,5% сохранился, Кабинет министров увеличил ставку по этому разряду на 123 гривны - до 2225 гривен.

В Офисе президента также напомнили, что повышение "минималки" с сентября текущего года является лишь первым этапом. Вторым станет повышение с 2021 года до 6000 гривен, а в течение следующего года минимальная зарплата должна вырасти до 6500 гривен.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский ответил, сколько будет жить в бывшем доме Ющенко.


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