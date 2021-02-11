Разумков прокомментировал свою возможную замену на Стефанчука

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о том, что в скором времени его могут заменить на нынешнего вице-спикера Парламента Руслана Стефанчука. Источники сообщали, что его активно готовят на место Разумкова. Свой комментарий глава Рады дал во время брифинга, передает издание "УНН".

Разумков и Стефанчук. Фото: ТСН

Разумков ушел от ответа на вопрос и не стал подтверждать или опровергать данную информацию. Спикер сказал, что тоже знакомится с тем, что публикует пресса и заявил, что материал, который опубликовало издание "Украинская правда" является профессиональным и сбалансированным.

Насчет своей замены на Стефанчука Разумков не стал давать четкого ответа, не став комментировать информацию, которую публиковали в вышеупомянутой статье.

Источники во власти сообщали о том, что в Офисе Президента хотят заменить Разумкова из-за его независимой позиции по множеству вопросов. Сообщалось, что на его место уже начали активно готовить заместителя главы ВР Руслана Стефанчука.

Дмитрий Разумков стал известен во время президентской кампании 2019 года, когда был главным спикером предвыборного штаба Владимира Зеленского.

На досрочных парламентских выборах баллотировался под первым номером в списке партии "Слуга народа". В августе 2019 года был избран главой Верховной Рады. Его кандидатуру поддержало рекордное количество народных депутатов — 382.

Руслан Стефанчук был избран вице-спикером Рады в тот же день, что и Разумков. До прихода в политику он был юристом и занимался адвокатской деятельностью.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, собирается ли Зеленский распускать Раду и назначать выборы.

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