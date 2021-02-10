Стало известно, думает ли Зеленский о походе на второй срок

В Офисе президента рассказали о том, думает ли глава государства Владимир Зеленский о походе на второй срок полномочий. Ранее информацию о таких намерениях президента публиковал нардеп Гео Лерос. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подляг, передает "Радио Свобода".

Зеленский. Фото: Liga

По словам Подоляка, Владимир Зеленский не думает о втором сроке, так как не имеет на это времени. Он сказал, что Президент занят своей работой и выполнением прямых обязанностей, а также сосредоточен на результате.

Советник Андрея Ермака сказал, что тот, кто думает о следующих выборах не способен принимать важные решения, которые Владимир Зеленский принимает каждый день.

Недавно народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа" заявил, что на праздновании своего дня рождения президент Зеленский сказал своему окружению о намерениях баллотироваться на второй срок.

Во время избирательной кампании в 2019 году Владимир Зеленский заявлял, что он идет на один срок президентских полномочий, так как уверен, что 5 лет достаточно для того, чтобы изменить страну.

Во время пресс-конференции весной 2020 года Гарант признал, что одной президентской каденции недостаточно для того, чтобы воплотить в жизнь все планы.

Согласно Конституции Украины, Президент может быть избран на два срока полномочий. В истории независимой Украины только второй Президент Леонид Кучма занимал пост президента два раза с 1994 по 2004 годы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, на кого Зеленский хочет заменить спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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