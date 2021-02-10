logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.02.2021

BTC/USD

44396.60

ETH/USD

1709.92

LTC/USD

175.33

НБУ 10.02.2021

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Стало известно, думает ли Зеленский о походе на второй срок
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, думает ли Зеленский о походе на второй срок

Зеленский принимает принципиальные решения

сегодня, 17:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Офисе президента рассказали о том, думает ли глава государства Владимир Зеленский о походе на второй срок полномочий. Ранее информацию о таких намерениях президента публиковал нардеп Гео Лерос. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подляг, передает "Радио Свобода".

Стало известно, думает ли Зеленский о походе на второй срок

Зеленский. Фото: Liga

По словам Подоляка, Владимир Зеленский не думает о втором сроке, так как не имеет на это времени. Он сказал, что Президент занят своей работой и выполнением прямых обязанностей, а также сосредоточен на результате.

Советник Андрея Ермака сказал, что тот, кто думает о следующих выборах не способен принимать важные решения, которые Владимир Зеленский принимает каждый день.

Недавно народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа" заявил, что на праздновании своего дня рождения президент Зеленский сказал своему окружению о намерениях баллотироваться на второй срок. 

Во время избирательной кампании в 2019 году Владимир Зеленский заявлял, что он идет на один срок президентских полномочий, так как уверен, что 5 лет достаточно для того, чтобы изменить страну.

Во время пресс-конференции весной 2020 года Гарант признал, что одной президентской каденции недостаточно для того, чтобы воплотить в жизнь все планы.

Согласно Конституции Украины, Президент может быть избран на два срока полномочий. В истории независимой Украины только второй Президент Леонид Кучма занимал пост президента два раза с 1994 по 2004 годы. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, на кого Зеленский хочет заменить спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Читайте также о том, что Байден получил доступ к телефонным разговорам Дональда Трампа и Владимира Путина.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-razumkov/31094620.html
Теги:
comments

Обусуждения

алекс

сегодня, 17:07

бросьте курить и бухать!!!! какой второй срок??????

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ