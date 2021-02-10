Стало известно, собирается ли Зеленский распустить Верховную Раду и назначить выборы

Стало известно, планирует ли Президент Украины Владимир Зеленский распускать Верховную Раду и назначать досрочные парламентские выборы. Сообщается, что подобный вопрос периодически поднимают в Офисе президента. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Украинская правда".

Зеленский. Фото: ОП

Источники сообщают, что в вопрос проведения досрочных выборов в Верховную Раду у Зеленского рассматривают в контексте борьбы с непокорными нардепами от "Слуги народа" и главой парламента Дмитрием Разумковым.

Вопрос роспуска Парламента периодически поднимают в кабинетах Банковой. Речь об этом заходит, когда необходимо поднимать рейтинг Президента Зеленского, который продолжает падать, в том числе и по причине внутренних разногласий во власти.

Сообщается, что досрочные выборы в Раду могут дать возможность избавиться от балласта, а также очистить и сплотить команду Президента. Однако глава государства пока не форсирует тему роспуска Парламента.

Источники также сообщили о том, что у Зеленского всерьез рассматривают кандидатуру вице-спикера Рады Руслана Стефанчука на должность спикера вместо Дмитрия Разумкова.

Во время инаугурационной речи в мае 2019 года Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Досрочные парламентские выборы состоялись в июле 2019 года.

По результатам выборов президентская партия "Слуги народа" получила монобольшинство. За время работы нового парламента из фракции исключили ряд нардепов, среди которых были Анна Скороход, Антон Поляков, Гео Лерос, Александр Юрченко и Роман Иванисов.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как депутатов "Слуги народа" заставляют голосовать за нужные законопроекты.

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