Медведчук, Рабинович, Бойко и Левочкин: кто кому противостоит в ОПЗЖ

В Сети после санкций Медведчуку заговорили о возможности раскола в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). "Комментарии" выяснили у экспертов, есть ли вероятность распада политсилы и к кому-то или иное крыло может примкнуть.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Со временем непубличная конкуренция и противоречия внутри ОПЗЖ стали видны всё более явно"

Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно обращает внимание, что уже сам вынос в некоторые соцопросы двух фамилий от ОПЗЖ – Медведчука и Бойко – говорит о том, что в партии есть два разных крыла.

"Одно – публичное. Это официальный лидер Юрий Бойко, который ходил на эфиры, был публично активнее Медведчука. И которого, как считается, поддерживает Левочкин. Есть и второе крыло – Медведчук, который, наверное, приносил значительную долю финансирования и наращивал свое влияние, монополизировав российское направление. Все эти поездки, фото с представителями российской власти, преимущественно осуществлял Медведчук. Среди других представителей этого крыла – Рабинович и Кива, которые озвучили какие-то радикальные тезисы", — рассказывает Олеся Яхно.

По ее словам, ранее между этими группами шло теневое противостояние за усиление влияния. Но рейтинги были выше у Бойко, в помощь которому был "Интер" Левочкина. Потом Медведчук создал свою медиагруппу – и начал наращивать вес. До недавних санкций.

"Со временем непубличная конкуренция и противоречия внутри ОПЗЖ стали видны всё более явно. На каналах Украина 24 или 1+1 мог появится Бойко, но не Рабинович или Медведчук, риторика которых стала ориентироваться даже не на зрителей юго-востока Украина, а на российскую аудиторию. Они не раз выходили в эфиры российских каналов, к той же Скабеевой, — отмечает Олеся Яхно. — Бойко же, в отличие от Медведчука, похоже, рассчитывает принимать участие в украинской политике. А Медведчук и его крыло, стали явно продавать кремлевскую пропаганду в обмен на развитие собственных бизнесов".

По мнению аналитика, после введения санкций против пула каналов Медведчука и части его бизнеса, после громкого вхождения в ОПЗЖ его супруги – телеведущей Оксаны Марченко (и затишья после этого), не исключено, что внутренние брожения в этой партии усилились.

"Не исключаю, что или Медведчук и его ближайшие соратники выйдут из ОПЗЖ, или Бойко и его группа будут искать другой вариант. Напомню, что ОПЗЖ создавалась, в том числе, вытягивая людей из Оппоблока. Который, в свою очередь, был создан на осколках Партии регионов. Пока были деньги и влияние, под Медведчука подстраивались. Но сейчас… При той токсичности, которые приобрели он и его окружение, проводя даже не пророссийскую, а российскую политику в Украине, токсичной становится и ОПЗЖ, — поясняет Олеся Яхно. — Если какое-то время назад осуждалась вероятность создания коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ, то сейчас про это и речи нет. А крыло Левочкин-Бойко ориентировано на то, чтобы быть включенным в украинский контекст. Так что предвижу дальнейшее движение на конфронтацию эти внутренних течений в ОПЗЖ".

"Раскалывать ОПЗЖ пока не будут"

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций, победитель голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины" на портале "Комментарии"Алексей Голобуцкий также отмечает, что в ОПЗЖ явно видны две группы влияния: Медведчук-Рабинович и Бойко-Левочкин. Какое-то время они сосуществовали в рамках одного политпроекта. В том числе благодаря связям Медвечдука с Кремлем, его медиа-ресурсам и, как казалось, большим возможностям.

"Но санкции показали, что за этим союзом не было ничего, кроме денег и связей Медведчука. Его российские связи стали токсичными. А его финансы и медиа-ресурсы попали под удар. И выяснилось, что он ничего не стоит в Украине, — говорит политтехнолог. — Никаких протестов, пикетов против того, что сделал власть с Медведчуком и Ко, не произошло. Даже в парламенте ОПЗЖ как-то попротестовать оказалась не в состоянии. И когда Бойко говорил в первую неделю об этих санкциях, в его словах и мимике проскальзывало даже некое злорадство. Медведчук же, по отзывам всех, с кем работал ранее, ни у кого симпатии не вызывал. Даже у идеологических союзников".

По мнению Алексея Голобуцкого, если власть продолжит додавливать Медведчука, то группе Левочкина и Бойко не совсем удобно будет дистанцироваться от ОПЗЖ. Ведь это даст возможность и сторонникам, и оппонентам думать, что они пошли на сговор с Банковой.

"Скорее всего, они продолжат держаться вместе, — прогнозирует эксперт. – Тем более, что перспектива досрочных парламентских выборов туманна. Думаю, раскалывать ОПЗЖ пока не будут. А под парламентские (когда бы они ни были) – всё может быть. Левочкин и Бойко явно устали пребывать в оппозиции. Но им важно придумать форму, как сохранить голоса избирателей и не быть такими токсичными, как ОПЗЖ сейчас".

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