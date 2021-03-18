Медведчук, Рабинович, Бойко и Левочкин: кто кому противостоит в ОПЗЖ

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
В Сети после санкций Медведчуку заговорили о
возможности раскола в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). "Комментарии"
выяснили у экспертов, есть ли вероятность распада политсилы и к кому-то или
иное крыло может примкнуть.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик, политолог, кандидат политических
наук Олеся Яхно обращает внимание, что уже сам вынос в некоторые соцопросы двух
фамилий от ОПЗЖ – Медведчука и Бойко – говорит о том, что в партии есть два
разных крыла.
"Одно – публичное. Это официальный лидер Юрий
Бойко, который ходил на эфиры, был публично активнее Медведчука. И которого,
как считается, поддерживает Левочкин. Есть и второе крыло – Медведчук, который,
наверное, приносил значительную долю финансирования и наращивал свое влияние,
монополизировав российское направление. Все эти поездки, фото с представителями
российской власти, преимущественно осуществлял Медведчук. Среди других
представителей этого крыла – Рабинович и Кива, которые озвучили какие-то
радикальные тезисы", — рассказывает Олеся Яхно.
По ее словам, ранее между этими группами шло
теневое противостояние за усиление влияния. Но рейтинги были выше у Бойко, в
помощь которому был "Интер" Левочкина. Потом Медведчук создал свою медиагруппу
– и начал наращивать вес. До недавних санкций.
"Со временем непубличная конкуренция и
противоречия внутри ОПЗЖ стали видны всё более явно. На каналах Украина 24 или
1+1 мог появится Бойко, но не Рабинович или Медведчук, риторика которых стала
ориентироваться даже не на зрителей юго-востока Украина, а на российскую
аудиторию. Они не раз выходили в эфиры российских каналов, к той же Скабеевой,
— отмечает Олеся Яхно. — Бойко же, в отличие от Медведчука, похоже,
рассчитывает принимать участие в украинской политике. А Медведчук и его крыло,
стали явно продавать кремлевскую пропаганду в обмен на развитие собственных
бизнесов".
По мнению аналитика, после введения санкций
против пула каналов Медведчука и части его бизнеса, после громкого вхождения в
ОПЗЖ его супруги – телеведущей Оксаны Марченко (и затишья после этого), не
исключено, что внутренние брожения в этой партии усилились.
"Не исключаю, что или Медведчук и его
ближайшие соратники выйдут из ОПЗЖ, или Бойко и его группа будут искать другой
вариант. Напомню, что ОПЗЖ создавалась, в том числе, вытягивая людей из
Оппоблока. Который, в свою очередь, был создан на осколках Партии регионов.
Пока были деньги и влияние, под Медведчука подстраивались. Но сейчас… При той
токсичности, которые приобрели он и его окружение, проводя даже не
пророссийскую, а российскую политику в Украине, токсичной становится и ОПЗЖ, —
поясняет Олеся Яхно. — Если какое-то время назад осуждалась вероятность
создания коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ, то сейчас про это и речи нет. А крыло
Левочкин-Бойко ориентировано на то, чтобы быть включенным в украинский
контекст. Так что предвижу дальнейшее движение на конфронтацию эти внутренних
течений в ОПЗЖ".
Политтехнолог, соучредитель Агентства
моделирования ситуаций, победитель
голосования "Топ-50 политических экспертов и аналитиков Украины"
на портале "Комментарии"Алексей Голобуцкий также отмечает, что в ОПЗЖ
явно видны две группы влияния: Медведчук-Рабинович и Бойко-Левочкин. Какое-то
время они сосуществовали в рамках одного политпроекта. В том числе благодаря
связям Медвечдука с Кремлем, его медиа-ресурсам и, как казалось, большим
возможностям.
"Но санкции показали, что за этим союзом не
было ничего, кроме денег и связей Медведчука. Его российские связи стали
токсичными. А его финансы и медиа-ресурсы попали под удар. И выяснилось, что он
ничего не стоит в Украине, — говорит политтехнолог. — Никаких протестов,
пикетов против того, что сделал власть с Медведчуком и Ко, не произошло. Даже в
парламенте ОПЗЖ как-то попротестовать оказалась не в состоянии. И когда Бойко
говорил в первую неделю об этих санкциях, в его словах и мимике проскальзывало
даже некое злорадство. Медведчук же, по отзывам всех, с кем работал ранее, ни у
кого симпатии не вызывал. Даже у идеологических союзников".
По мнению Алексея Голобуцкого, если власть
продолжит додавливать Медведчука, то группе Левочкина и Бойко не совсем удобно
будет дистанцироваться от ОПЗЖ. Ведь это даст возможность и сторонникам, и
оппонентам думать, что они пошли на сговор с Банковой.
"Скорее всего, они продолжат держаться вместе,
— прогнозирует эксперт. – Тем более, что перспектива досрочных парламентских
выборов туманна. Думаю, раскалывать ОПЗЖ пока не будут. А под парламентские
(когда бы они ни были) – всё может быть. Левочкин и Бойко явно устали пребывать
в оппозиции. Но им важно придумать форму, как сохранить голоса избирателей и не
быть такими токсичными, как ОПЗЖ сейчас".
Ранее сообщалось, могут
ли Тимошенко и Зеленский объединить свои политсилы в коалицию.
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