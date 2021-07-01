Ради крымских татар, крымчаков и караимов: поддержала ли Рада закон о коренных народах

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Вечканова Елена
1 июля в
украинском парламенте на рассмотрении присутствуют сразу несколько важных для
страны законопроектов. Один из них — прописывающий понятие "коренный народ"
— своими голосами поддержали сразу 325 народных избранников, сообщает "Сегодня".
Рада приняла закон о коренных народах Украины. Фото из открытых источников
Согласно тексту закона под номером 5506, который весьма яро не принимается Россией, коренными народами в нашей стране отныне признают крымских татар, крымчаков и караимов. Все потому, что за пределами Украины у них отсутствует конкретное государственное образование.
Ни россияне, ни болгары, ни венгры, ни представители любой из ныне существующих стран, признанных официально, в соответствии с Законом "О коренных народах" считаться таковыми не могут.
Упомянутый документ 5506 позволяет представителям коренных народов свободно развиваться в экономическом, социальном и культурном плане. Также им будет позволено иметь собственные учебные заведения, дабы и дальше изучать и развивать родной язык. Большое внимание также уделят истории коренных народов.
К слову, эта законодательная инициатива Украины вызвала огромный резонанс в России. Российские политики считают, что принятие такого документа еще больше обострит конфликт на Донбассе. При этом в Госдуме фактически отожествляют понятие "россиянин" и "русскоязычный человек", что уже является логической ошибкой, на которую, разумеется, тамошние политики закрывают глаза.
На днях
президент РФ Владимир Путин даже подчеркнул, что обычных украинцев не считает
недружественными по отношению к России. Однако таковой, по его мнению, является
наша нынешняя власть. Политик сказал, что сейчас в Украине пытаются
"выдавить" русский язык, пренебрегают якобы "коренным российским населением" и преследуют оппозицию (отсылка к санкциям против пророссийского
политика Виктора Медведчука).
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как к инициативе признать крымских татар коренным народом Украины
относятся некоторые из народных депутатов Украины. Эксклюзивное мнение — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, как у Зеленского отреагировали на недовольство россиян законом о коренных народах.
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