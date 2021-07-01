Ради крымских татар, крымчаков и караимов: поддержала ли Рада закон о коренных народах

1 июля в украинском парламенте на рассмотрении присутствуют сразу несколько важных для страны законопроектов. Один из них — прописывающий понятие "коренный народ" — своими голосами поддержали сразу 325 народных избранников, сообщает "Сегодня".



Рада приняла закон о коренных народах Украины. Фото из открытых источников

Согласно тексту закона под номером 5506, который весьма яро не принимается Россией, коренными народами в нашей стране отныне признают крымских татар, крымчаков и караимов. Все потому, что за пределами Украины у них отсутствует конкретное государственное образование.

Ни россияне, ни болгары, ни венгры, ни представители любой из ныне существующих стран, признанных официально, в соответствии с Законом "О коренных народах" считаться таковыми не могут.

Упомянутый документ 5506 позволяет представителям коренных народов свободно развиваться в экономическом, социальном и культурном плане. Также им будет позволено иметь собственные учебные заведения, дабы и дальше изучать и развивать родной язык. Большое внимание также уделят истории коренных народов.



К слову, эта законодательная инициатива Украины вызвала огромный резонанс в России. Российские политики считают, что принятие такого документа еще больше обострит конфликт на Донбассе. При этом в Госдуме фактически отожествляют понятие "россиянин" и "русскоязычный человек", что уже является логической ошибкой, на которую, разумеется, тамошние политики закрывают глаза.

На днях президент РФ Владимир Путин даже подчеркнул, что обычных украинцев не считает недружественными по отношению к России. Однако таковой, по его мнению, является наша нынешняя власть. Политик сказал, что сейчас в Украине пытаются "выдавить" русский язык, пренебрегают якобы "коренным российским населением" и преследуют оппозицию (отсылка к санкциям против пророссийского политика Виктора Медведчука).



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как к инициативе признать крымских татар коренным народом Украины относятся некоторые из народных депутатов Украины. Эксклюзивное мнение — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как у Зеленского отреагировали на недовольство россиян законом о коренных народах.

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