logo
Русский Українська

BTC/USD

33448.60

ETH/USD

2118.37

LTC/USD

136.44

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Ради крымских татар, крымчаков и караимов: поддержала ли Рада закон о коренных народах
commentss НОВОСТИ Все новости

Ради крымских татар, крымчаков и караимов: поддержала ли Рада закон о коренных народах

За признание отдельных народов коренными проголосовало 325 народных депутатов

сегодня, 18:04
Автор:

Вечканова Елена

1 июля в украинском парламенте на рассмотрении присутствуют сразу несколько важных для страны законопроектов. Один из них — прописывающий понятие "коренный народ" — своими голосами поддержали сразу 325 народных избранников, сообщает "Сегодня".

Ради крымских татар, крымчаков и караимов: поддержала ли Рада закон о коренных народах

Рада приняла закон о коренных народах Украины. Фото из открытых источников

Согласно тексту закона под номером 5506, который весьма яро не принимается Россией, коренными народами в нашей стране отныне признают крымских татар, крымчаков и караимов. Все потому, что за пределами Украины у них отсутствует конкретное государственное образование.

Ни россияне, ни болгары, ни венгры, ни представители любой из ныне существующих стран, признанных официально, в соответствии с Законом "О коренных народах" считаться таковыми не могут.

Упомянутый документ 5506 позволяет представителям коренных народов свободно развиваться в экономическом, социальном и культурном плане. Также им будет позволено иметь собственные учебные заведения, дабы и дальше изучать и развивать родной язык. Большое внимание также уделят истории коренных народов.

К слову, эта законодательная инициатива Украины вызвала огромный резонанс в России. Российские политики считают, что принятие такого документа еще больше обострит конфликт на Донбассе. При этом в Госдуме фактически отожествляют понятие "россиянин" и "русскоязычный человек", что уже является логической ошибкой, на которую, разумеется, тамошние политики закрывают глаза.

На днях президент РФ Владимир Путин даже подчеркнул, что обычных украинцев не считает недружественными по отношению к России. Однако таковой, по его мнению, является наша нынешняя власть. Политик сказал, что сейчас в Украине пытаются "выдавить" русский язык, пренебрегают якобы "коренным российским населением" и преследуют оппозицию (отсылка к санкциям против пророссийского политика Виктора Медведчука).

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как к инициативе признать крымских татар коренным народом Украины относятся некоторые из народных депутатов Украины. Эксклюзивное мнение — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как у Зеленского отреагировали на недовольство россиян законом о коренных народах.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://politics.segodnya.ua/politics/rada-prinyala-zakon-o-korennyh-narodah-ukrainy-kotoryy-razozlil-putina-1561151.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ