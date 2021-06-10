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Главная Новости Политика внутренняя политика У Зеленского отреагировали на возмущение Путина о коренных народах Украины
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У Зеленского отреагировали на возмущение Путина о коренных народах Украины

Высказывания президента РФ Владимира Путина по коренных народов во фракции "Слуга народа" считают "неадекватной реакцией"

сегодня, 18:31
Автор:

Наталья Некрасова

В партии "Слуга народа" удивлены реакцией президента России Владимира Путина на законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя возмущение Кремля, что россияне не попали под определение в проекте закона коренного народа, информируют "Комментарии".

У Зеленского отреагировали на возмущение Путина о коренных народах Украины

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Он (Путин, — ред.) просто заранее такую реакцию неадекватную, я бы сказал, имеет. Мне кажется, что вообще это — внутренний вопрос, каким образом мы будем определять коренные народы, как мы будем все нацменьшинства регулировать, давать им права и свободы", — сказал Арахамия.

По его словам, президентская инициатива определить коренными народами Украины крымских татар, крымчаков и караимов приурочена к 30-летию независимости, но очень сложная и до сих пор тщательно прорабатывается.

"Там много конфликтов в этом вопросе — в конце концов обеспечить права и свободы и при этом не создать какие-то преферентые позиции в отношении украинцев как коренного населения. Я вообще не вижу в этом никаких политических спекуляций. Этот вопрос внутриукраинский... Но финального драфта нет, и я не знаю, каким образом Путин может это комментировать. Для меня это неожиданность", — прокомментировал руководитель фракции "Слуга народа".

Напомним, на законодательные инициативы президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах бурно отреагировали в России. В Госдуме РФ решили обратиться к европейским институтам относительно политики Украины. Высказался по этому поводу в интервью российским СМИ и лидер Кремля Владимир Путин. Он заявил, что "говорить о россиянах как не о коренном народе — это не просто некорректно, это — смешно и нелепо". Российский президент также намерен высказаться "более основательно" о "возникновении Украины как государства".


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