У Зеленского отреагировали на возмущение Путина о коренных народах Украины

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Наталья Некрасова
В партии "Слуга народа" удивлены реакцией президента России Владимира Путина на законопроект президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах. Об этом во время пресс-конференции заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя возмущение Кремля, что россияне не попали под определение в проекте закона коренного народа, информируют "Комментарии".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
По его словам, президентская инициатива определить коренными народами Украины крымских татар, крымчаков и караимов приурочена к 30-летию независимости, но очень сложная и до сих пор тщательно прорабатывается.
Напомним, на законодательные инициативы президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах бурно отреагировали в России. В Госдуме РФ решили обратиться к европейским институтам относительно политики Украины. Высказался по этому поводу в интервью российским СМИ и лидер Кремля Владимир Путин. Он заявил, что "говорить о россиянах как не о коренном народе — это не просто некорректно, это — смешно и нелепо". Российский президент также намерен высказаться "более основательно" о "возникновении Украины как государства".
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