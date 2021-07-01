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Законопроект Зеленского о коренных народах: поддержат ли его нардепы

Сегодня депутаты в первом чтении должны рассматривать законопроект о коренных народах

сегодня, 15:39
Автор:

Лиля Воробьева

Первый день июля в Верховной Раде Украины может показаться очень жарким, ведь на повестке дня у народных депутатов много важных законопроектов. В частности, это законодательная инициатива Владимира Зеленского о коренных народах. Как сообщает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк, нардепы уже активно выражают свои позиции по поводу законопроекта о коренных народах,  который  сегодня будет рассматривать парламент.

Законопроект Зеленского о коренных народах: поддержат ли его нардепы

Верховная рада Украины (фото из открытых источников)

"Мы не будем участвовать в этом политическом мусоре"

Именно так охарактеризовал ряд законопроектов сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, в том числе, законы о борьбе с олигархами, про коренные народы и новые налоги за землю для крестьян.

Он заявил, что такой закон нарушает права других национальных меньшинств, проживающих в Украине.

"Это понятно, что этот законопроект направлен против русских, венгров, румын и представителей всех национальных меньшинств,  которые живут в Украине и считают ее своей родиной. Если этот закон будет принят, они будут чувствовать себя людьми второго сорта", — заявил Бойко.

Правильный закон, который нужен Украине

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что это никакая не дискриминация других народов. А лично он будет за него голосовать.

"Я хочу развеять фейки, будто этот закон оскорбляет все остальные национальности. Согласно нормам международного права, есть  четкое определение, что такое коренной народ. Это народ — этногенез, у которого его история и культура связаны с определенной территорией, но при этом своего государства нет. То есть, белорусы, румыны, молдаване, болгары, венгры, русские свое государство имеют, а крымчаки, караимы и крымские татары не имеют. Все существования этих народов связано с Украиной, с Крымом. Поэтому нам нужен этот закон. Я его полностью поддерживаю ", — сообщил Гончаренко.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что Путин рассказал, почему не считает украинцев недружественным народом. Путин подчеркнул, что обычных украинцев не считает недружественными по отношению к России. Однако такой, по его мнению, является  наша нынешняя власть. Политик сказал, что сейчас в Украине пытаются "выдавить" русский язык, пренебрегают якобы "коренным русским населением" и преследуют оппозицию.



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Обусуждения

иван

сегодня, 15:27

Надо принять закон о том, что президентом может быть только представитель коренного народа. Может тогда избавимся от евреев у кормила?

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