Рада сделала первый шаг к запрету УПЦ (МП): подробности

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Как передаёт портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Таким образом, в Украине могут запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Отметим, такое решение поддержал 267 парламентариев.

Только в этом году работники СБУ провели ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Верховной Раде собрали минимально необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса запреты деятельности УПЦ Московского патриархата. Об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. При этом спикер парламента Руслан Стефанчук скептически высказывался о внесении этого вопроса в зал для голосования, заявляя, что может не хватить голосов и тогда у России будет дополнительный повод для критики украинской власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство граждан Украины не поддерживают деятельность УПЦ МП на территории украинского государства и считают правильным решение о запрете данной структуры – результаты опроса.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ Московского патриархата. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.



