logo

BTC/USD

28449.00

ETH/USD

1554.29

LTC/USD

61.06

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Рада сделала первый шаг к запрету УПЦ (МП): подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Рада сделала первый шаг к запрету УПЦ (МП): подробности

Нардепы поддержали законопроект о запрете УПЦ (МП) в первом чтении

сегодня, 13:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. Как передаёт портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Рада сделала первый шаг к запрету УПЦ (МП): подробности

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Таким образом, в Украине могут запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.


Отметим, такое решение поддержал 267 парламентариев.

Только в этом году работники СБУ провели ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.                                  

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Верховной Раде собрали минимально необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса запреты деятельности УПЦ Московского патриархата. Об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. При этом спикер парламента Руслан Стефанчук скептически высказывался о внесении этого вопроса в зал для голосования, заявляя, что может не хватить голосов и тогда у России будет дополнительный повод для критики украинской власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — большинство граждан Украины не поддерживают деятельность УПЦ МП на территории украинского государства и считают правильным решение о запрете данной структуры – результаты опроса.

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ Московского патриархата. Эксперты детально проанализировали ситуацию в эксклюзивном интервью нашему порталу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/5604
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:56

Православне зло взагалі треба заборонити. Також треба прирівняти до всіх громадян і примусити їх платити податки на рівні всіх в Україні. Вони і у війну продовжують розкішно жити за рахунок країни. Коли прийде справжній реформатор, а ні юдей-розкрадач, Україна поверне не тільки свою справжню назву - Русь але і віру своїх батьків зраджену тисячу років тому.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!