В парламенте собрали необходимое количество подписей за рассмотрение запрета УПЦ МП

В Верховной Раде Украины собрали минимально необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса запреты деятельности УПЦ Московского патриархата. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко и Юлия Клименко

"Есть 226 подписей в поддержку законопроектов о запрещении московских попов! Требуем от спикера немедленно унести их в зал. У слуг больше нет никаких аргументов это не делать!", – написала нардеп в соцсети.

Стоит отметить, в конце сентября глава парламента Руслан Стефанчук мнение в интервью "Радио Свобода" высказал мнение, что несмотря на то, что большинство нардепов публично осуждают пророссийскую деятельность священнослужителей УПЦ Московского патриархата, в Верховной Раде Украины на сегодняшний день не найдётся минимально необходимое количество голосов для запрета этой структуры. Поэтому, считает Стефанчук, выносить этот вопрос в сессионный зал не стоит, чтобы, после того, как вопрос провалится, не давать российской пропаганды лишний повод для новостей.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление для проверки соблюдения условий договоров УПЦ МП на бесплатное пользование сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.



