logo

BTC/USD

27451.05

ETH/USD

1615.81

LTC/USD

64.34

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада В парламенте собрали необходимое количество подписей за рассмотрение запрета УПЦ МП
commentss НОВОСТИ Все новости

В парламенте собрали необходимое количество подписей за рассмотрение запрета УПЦ МП

226 подписей народных депутатов собрано за внесение в зал на голосование запрета московской церкви

сегодня, 17:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Верховной Раде Украины собрали минимально необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса запреты деятельности УПЦ Московского патриархата. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщила нардеп фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

В парламенте собрали необходимое количество подписей за рассмотрение запрета УПЦ МП

Ирина Геращенко и Юлия Клименко

"Есть 226 подписей в поддержку законопроектов о запрещении московских попов! Требуем от спикера немедленно унести их в зал. У слуг больше нет никаких аргументов это не делать!", – написала нардеп в соцсети.


Стоит отметить, в конце сентября глава парламента Руслан Стефанчук мнение в интервью "Радио Свобода" высказал мнение, что несмотря на то, что большинство нардепов публично осуждают пророссийскую деятельность священнослужителей УПЦ Московского патриархата, в Верховной Раде Украины на сегодняшний день не найдётся минимально необходимое количество голосов для запрета этой структуры. Поэтому, считает Стефанчук, выносить этот вопрос в сессионный зал не стоит, чтобы, после того, как вопрос провалится, не давать российской пропаганды лишний повод для новостей.

Читайте также на портале "Комментарии" — нужно ли запретить в Украине деятельность УПЦ Московского патриархата – украинцы озвучили свое мнение.                                                                   

Также издание "Комментарии" сообщало — Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять постановление для проверки соблюдения условий договоров УПЦ МП на бесплатное пользование сооружениями Почаевской Свято-Успенской лаврой.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid06WzvEiHwiuk6hrW5abY9tjLS2M6NsqSeP6s4XzaZ9Cq8tRfHyn6m6FmCGiED8QU1l
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!