Голосование за запрет УПЦ МП: Стефанчук рассказал, есть ли в Раде голоса

Несмотря на то, что большинство нардепов публично осуждают пророссийскую деятельность священнослужителей УПЦ Московского патриархата, в Верховной Раде Украины на сегодняшний день не найдётся минимально необходимое количество голосов для запрета этой структуры. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал глава парламента Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады напомнил, что личное мнение кого-то из парламентариев роли не сыграет, нужно минимум 226 голосов для приятия коллективного решения.

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"Мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", – считает Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что он лично хотел бы, чтобы в парламенте поскорее нашлось 226 голосов за это решение, но пока что этих голосов нет. Руслан Стефанчук отметил, что идут внутрипартийные дискуссии, в том числе внутри президентской фракции "Слуга народа".

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