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Голосование за запрет УПЦ МП: Стефанчук рассказал, есть ли в Раде голоса

Руслан Стефанчук считает, что сегодня в парламенте нет голосов для запрета УПЦ МП

сегодня, 15:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что большинство нардепов публично осуждают пророссийскую деятельность священнослужителей УПЦ Московского патриархата, в Верховной Раде Украины на сегодняшний день не найдётся минимально необходимое количество голосов для запрета этой структуры. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал глава парламента Руслан Стефанчук.

Голосование за запрет УПЦ МП: Стефанчук рассказал, есть ли в Раде голоса

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Глава Верховной Рады напомнил, что личное мнение кого-то из парламентариев роли не сыграет, нужно минимум 226 голосов для приятия коллективного решения.


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"Мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", – считает Руслан Стефанчук.

Спикер Верховной Рады подчеркнул, что он лично хотел бы, чтобы в парламенте поскорее нашлось 226 голосов за это решение, но пока что этих голосов нет. Руслан Стефанчук отметил, что идут внутрипартийные дискуссии, в том числе внутри президентской фракции "Слуга народа".

Читайте также на портале "Комментарии" – нужно ли запретить в Украине деятельность УПЦ МП – стали известны результаты опроса.

Также издание "Комментарии" сообщало – зачем понадобился домашний арест митрополита Павла – как нужно поступить с УПЦ МП. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально разобрались в ситуации.

Ранее "Комментарии" писали — что происходит вокруг лавры – почему СБУ взялась за УПЦ Московского патриархата.




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Источник: https://youtu.be/Vz5ZeUJ-WMw
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