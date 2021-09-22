Гордон рассказал, какую главную цель преследует власть, продвигая деолигархический закон

Сама инициатива принятия деолигархического закона неправильная. У нас есть Конституция, Антимонопольный комитет. Всё это способно олигархов заставить жить по законам. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал известный журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон.

Дмитрий Гордон Фото: interesnyefakty.org

Он отметил, самая поддерживаемая любым населением любой небогатой страны история звучит так: "давайте у богатых заберём, чтобы не было богатых!". Такой подход, конечно же, является большой ошибкой, ведь должно не быть бедных. Богатые должны быть, потому что богатые – это инвестиции, это рабочие места, это задействованность людей в процессе. Соответственно, это высокие зарплаты для населения.

"Моё мнение – вся эта история с принятием закона о деолигархизации сводится к одному – власть не собирается трогать олигархов. Власть собирается, во-первых, попиариться на этом, мол смотрите мы развернули борьбу с олигархами, а, во-вторых, и это тоже очень важный момент, просто хотят отнять у олигархов средства массовой информации", – отметил Дмитрий Гордон.

Он добавил, когда у разных олигархов есть СМИ, то это власти не нравится, ведь эти СМИ критикуют власть. Гордон называет ситуацию в России очень наглядной. Там также, когда Путин пришёл ко власти, то первым делом лишил олигархов СМИ и в итоге в России есть лишь одна точка зрения. Все телеканалы находятся в собственности государства, а нефедеральные СМИ проводят всё равно одну государственную линию. Журналист подчеркнул, если мы к такой свободе слова стремимся, то нужно забрать у олигархов телеканалы в результате закона о деолигархизации.

"Если кто-то из простых людей думает, что в следствие принятия закона о деолигархизации олигархи пострадают, то это большая ошибка. Я абсолютно уверен, что олигархи уже сделали всё для того, чтобы не пострадать. Я думаю, что у них всё в порядке", – отметил Гордон.

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