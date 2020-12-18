Рада планирует ужесточить ответственность за кнопкодавство

Cпикeр Вeрxoвнoй рaды Дмитрий Paзумков во врeмя засeдaния пaрламентa зaявил об усилении отвeтствeнности по факту кнопкодавства в залe рады. Ориентировочно изменения будут разработаны до 15 января 2021 года.

ФОТО: Из открытых источников

Спикер парламента поручил разработать законодательные изменения в рамках увеличения уголовной ответственности и штрафных санкций за кнопкодавство.

"Поэтому договорились (с депутатскими фракциями, — ред.) о следующем. Первое. У нас есть регламентный комитет... до 15 января разработать изменения в законодательство, которые бы сделали более жесткую ответственность за неперсональное голосование", — сказал Дмитрий Разумков.

Как утверждает Разумков, данный законопроект будет рассмотрен народными избранниками одним из первых в следующем году.

Как известно, народных депутатов Украины часто обвиняют в кнопкодавстве. Ранее "Комментарии" писали о том, что член партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев упрекнул двоих парламентариев в отсутствии на голосовании за назначение на должность министра образования и науки Сергея Шкарлета. По мнению политика, Шкарлета незаконно объявили новым главой МОН, ведь момент голосования двое из депутатов, которые якобы поддержали его кандидатуру, отсутствовали в зале и за них кнопкодавили.

Как сообщали "Комментарии" ранее, парламент назначил двух министров. Верховная рада поддержала кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, а также Романа Лещенко на должность министра аграрной политики и продовольствия. Вторую кандидатуру представил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.





















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