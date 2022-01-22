Рада готовится возобновить работу: какие сюрпризы стоит ждать со старта

На следующей неделе в Верховной Раде, которая выходит с каникул, хотят рассмотреть ряд законопроектов и постановлений. Их перечень опубликовал в Telegram первый замглавы Комитета финансовой и налоговой политики ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Среди них, в частности, множество экономических (в том числе о введении экономического паспорта; ряд проектов, связанных с табачным, игорным, строительным бизнесом), о подготовке и ведении национального сопротивления и так далее. Эксперты проанализировали предлагаемые к рассмотрению документы, вероятность их принятия, а также – каких сюрпризов ожидать от возобновления работы Рады.

Верховная Рада Украины. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Вопрос об экономическом паспорте может вызвать большие дискуссии в Раде

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен: по вопросам, которые касаются национального сопротивления, территориальной обороны, да и вообще всего, что касается национальной безопасности и обороны, серьезных разногласий в сессионном зале не будет.

"Будут, возможно, какие-то тактические моменты, связанные с особенностями принятия того или иного законопроекта в той или иной формулировке. Но и оппозиционные фракции (кроме, разве что, ОПЗЖ), и "Слуга народа" вопрос введения национального сопротивления рассмотрят в положительном ключе. Долгую дискуссию по этому поводу не прогнозирую. Скорее увидим поддержку такого рода проектов – на фоне эскалации, которую имеем со стороны РФ", – поясняет эксперт.

А вот по экономическому паспорту он ожидает сложную дискуссию, местами переходящую на личности.

"Большинство оппозиционных фракций выступят категорически против даже не столько факта введения экономического паспорта (законопроект №6394 и сопутствующие изменения в кодексы №№6395-6397), сколько специфики инициативы. Напомню, что в законопроекте доступ к такому паспорту получает только определенная категория детей, которые родились, начиная с 2019 года. Оппозиция вполне логично укажет на дискриминационные моменты данного документа. Подчеркивая, что получение такого паспорта лишь детьми, рожденными после определенного года, дискриминирует других. Что противоречит Конституции Украины, – акцентирует Игорь Рейтерович. – Дискуссия будет сложной. Не исключаю попыток срыва голосования, его переноса. Но даже если дойдет до голосования, вряд ли законопроект поддержат. Даже часть СН достаточно скептически относится к данной пиарной идее. Под которую, ко всему прочему, элементарно нет денег. Скорее всего, инициатива будет похоронена под валом поправочного спама, дискуссий и так далее".

А вот законопроект об изменениях уплаты местного акциза на табак, по мнению эксперта, будет рассматриваться в рабочем порядке.

"Понятно, что оппозиция не преминет воспользоваться ситуацией и продемонстрировать поддержку местному самоуправлению. Станут бить на то, что больше денег должно оставаться в местных бюджетах. Будет более-менее рабочий процесс, который, возможно, растянется во времени. Но не исключаю, что данный законопроект, рассматриваемый уже во втором чтении, наберет достаточное количество голосов", – говорит Игорь Рейтерович.

При этом он призывает не забывать, что могут вмешаться некие дополнительные факторы – как-то попытки ряда оппозиционеров заблокировать работу Рады.

"Благо, причин хватает. У той же "Европейской солидарности" — это дело против ее лидера Порошенко , который, согласно решению суда, не имеет права покидать Украину. Плюс – оппозиция может требовать (уже требует) прихода в парламент представителей силового блока, проведения, возможно, закрытого заседания с Кабмином, с участием президента, по вопросам обороны. Тема сейчас актуальная, и оппозиция будет ее использовать в своих интересах. Стараться показывать, что власть не профессиональна, не компетентна, занимается не тем и не так, не достаточно внимания уделят вопросам национальной безопасности и обороны. Просто не будет, – уверен Игорь Рейтерович. – Для оппозиции сейчас прекрасный момент "топить" власть и набирать баллы. А власть будет отбиваться, говоря, что оппозиция подыгрывает Кремлю. Впрочем, такие обвинения уже не особо работают. Тем более, что оппозиция (без ОПЗЖ) будет упирать – мы, наоборот, хотим выбить больше денег на оборону, видеть более жесткую реакцию на действия России. Так что сессия на грядущей неделе начнется и продолжится очень весело – и завершится, думаю, не менее феерически".

Мы практически не видим законопроектов важных в ракурсе вероятного полномасштабного вторжения России

Политолог Виктор Таран считает, что первая сессионная неделя работы парламента в 2022 года четко демонстрирует приоритеты Офиса президента.

"Будем объективны – именно ОП сейчас контролирует парламент и выстраивает его повестку дня. Мы видим, что парламент намерен заниматься сменой законодательства касательно игорного и табачного бизнеса (№2713-д, №5719), лоббированием ремонта Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) без тендеров (№6273). Обращает на себя внимание и заложенное в законопроекте №4487 о внутреннее перемещенных лицах намерение предоставить телеканалу ДОМ статуса первого и единственного русскоязычного украинского канала. Переведя его из статуса, который был ранее (ретрансляция лишь на временно оккупированные территории), в статус всеукраинского. Таким образом, создавая медиа-империю ОП", – отмечает Виктор Таран.

При этом, подчеркивает он, мы практически не видим законопроектов важных в ракурсе вероятного полномасштабного вторжения России, о котором нас всё громче предупреждают международные партнеры. Да и президент Зеленский на этой неделе выступал с соответствующими заявлениями.

"И меня, мягко говоря, удивляет такая инфантильность украинского парламента, – признался политолог. – В нынешних условиях он должен был бы заниматься принципиально другими вопросами. К примеру, инициировать срочные изменения в бюджете в ракурсе увеличения расходов на оборону, на армию. В том числе – создать резервный фонд (по типу ковид-фонда), который позволил бы правительству оперативно перебрасывать дополнительные средства на военные нужды – в случае вторжения агрессора. Также следовало рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях. Чтобы провести там некую локальную мобилизацию сил и средств. Таких законопроектов – горящих – мы, к сожалению, не видим. Зато видим лоббирование бизнес-интересов отдельных отраслей и желание ОП создавать свою медиа-империю. Это свидетельствует о полном непонимании действующей властью событий, которые происходят в Украине, вокруг Украины, в мире. Тех рисков, угроз, которые есть. Такая позиция напоминает мне ситуацию, показанную в фильме "Не смотрите наверх", когда политики, играя в свои игры, позволили комете, о приближении которой ученые предупредили заранее, уничтожить Землю".

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