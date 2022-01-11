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Нардеп: на парламентский канал Рада начали тратить сотни миллионов гривен

Нардеп Николай Княжицкий считает, что канал "Рада" превратился в пропагандисткий ресурс

сегодня, 12:23
Автор:

Кравцев Сергей
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История с выделением огромного финансирования на парламентский канала "Рада" и обновленного формата в его вещании получила свое продолжение. По информации народного депутата "Европейской Солидарности" Николая Княжицкого, на парламентский канал "Рада" уже начали выделять сотни миллионов гривен из государственного бюджета. Как передает издание "Комментарии", об этом нардеп написал у себя в Facebook.

Нардеп: на парламентский канал Рада начали тратить сотни миллионов гривен

Канал Рада. Фото из открытых источников

Николай Княжицкий отмечает, из сервиса, который просто должен транслировать пленарные заседания, заседания комитетов, пресс-конференции и брифинги парламентариев, "Раду" превратили в инструмент бездарной пропаганды власти с ее безумно падающим рейтингом. А заодно в инструмент коррупции, прославления Путина, Лукашенко и других диктаторов из "русского мира", но, видимо, и этого оказалось мало.

"Директор этого канала просит сопредседателя нашей фракции "дать поручение пресс-службе в обеспечении присутствия представителей фракции"! Господин Перенчук, в "Европейской Солидарности" пресс-служба содействует в освещении работ депутатов, а не "обеспечивает присутствие". Мы – фракция демократическая и поддерживать вашу коррупционно-пропагандистскую "деятельность" не планируем. И вам советую бежать из этого пропагандистского дерьма вместе с несколькими честными работниками, которые остались быстрее и дальше. Потому что власть поменяется, а совесть запятнанной останется. И на работу потом не возьмут", – возмутился нардеп. 

Также Николай Княжицкий подкрепил свой пост в Facebook письмом от руководства канала "Рада" на имя сопредседателя фракции "ЕС" Артура Герасимова.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул, что Верховная Рада может вернуть мажоритарку.



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Источник: https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10223070206757776
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