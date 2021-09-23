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Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - президент

Зеленский утверждает, десятилетиями олигархи покупали политическое влияние

сегодня, 16:40
Автор:

Антон Рудак

Олигархи больше не будут влиять на политические процессы в Украине. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - президент

Владимир Зеленский, фото из открытых источников

Президент отметил, что правила игры в Украине определяет Конституция. Согласно ей, государственная власть в Украине делится на законодательную, исполнительную и судебную. Зеленский напомнил, что олигархи покупали политическое влияние и использовали политиков ради собственных интересов десятилетиями. По его словам, государство не имеет права это игнорировать.

"Благодаря антиолигархическому закону, Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Так, было очень много давления на наших депутатов очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят ", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Он поблагодарил всех депутатов, которые проголосовали за антиолигархический закон. За него 279 нардепов отдали свои голоса. Из них 229 "Слуг народа". Также президент добавил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Говорит, единственный путь для олигархов — стать чистыми бизнесменами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал во время своего выступления на Генассамблеи ООН. Выступая на Генассамблее ОНН президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам-членам ООН с призывом подставить плечо Украине и тем, кто еще этого не сделал — подписаться под декларацией участников "Крымской платформы" и осудить оккупацию.


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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2909630949287262
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