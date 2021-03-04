Прогулы депутатов в Раде: как борются с нарушителями другие страны

Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами Украины пленарных заседаний Верховной Рады в феврале. Традиционно хватает прогульщиков. "Комментарии" узнали экспертное мнение о том, какие нужны меры, чтобы нардепы ходили на работу, и как с такой ситуацией борются в мире.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Единственный путь борьбы с прогулами — более жесткое законодательство"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает: "Если абстрагироваться от названий партийных фракций, то злобные прогульщики есть в каждой из них. Более того, среди нарушителей регламента — как хорошо известные фамилии, так и депутаты, которые известны узкому кругу избирателей. Не имеет значения и географическая принадлежность. Восток и Запад вместе и в этом вопросе, как бы кому-то не хотелось иначе. Поэтому проблема прогульщиков есть. У всех. Удивляет, что избиратели относятся к нарушителям весьма лояльно, как к невинным студентам, которые влюбились и вместо учебы думают только о губы своих не менее юных возлюбленных. А как иначе объяснить безответственность избирателей, которые каждые выборы доверяют мандаты этим депутатам?"

По мнению эксперта, единственный путь борьбы с прогулами — более жесткое законодательство, касающееся народных избранников и посещения ими рабочего места в парламенте.

"Конечно, депутат должен отвечать за прогулы гривной. И такая ответственность существует с 2019 года. Около 100 народных депутатов потерять часть своей заработной платы за прогулы заседаний Верховной Рады. Однако, для большинства нардепов, которые не являются на работу, сумма официальной зарплаты настолько мизерная, что они спокойно могут от нее отказаться, — подчеркивает Юрий Подорожний. — Именно поэтому стоит рассмотреть вариант потери мандата депутатом Верховной Рады в случае прогулов. Даже тогда, когда говорят, что народ дал мандат, народ может его забрать — это все является манипуляцией. Народ поручает нардепу работать в парламенте — и за это платит деньги. Если парламентарий не имеет уважения к своему избирателю и идет на сознательное нарушение закона, то и не стоит бояться оставить его депутатского мандата".

"В других странах в случае длительных прогулов депутат лишается мандата"

Эксперт отмечает, что практика применения жесткой ответственности есть во многих странах.

"Например, в Великобритании в случае длительных прогулов депутат лишается мандата. Та же практика существует в Канаде. Там депутат обязан находиться во время сессии в парламенте, в противном случае, он теряет статус парламентария. В Германии за прогулы парламентарий не только теряет зарплату, но и должен заплатить штраф в размере 1000 евро. В Литве за один прогул снимается треть зарплаты, а в Латвии можно пропустить один рабочий день, а каждый следующий снимается 20% от вознаграждения. Даже в Молдове этот вопрос урегулирован законодательно — и парламентарий за прогулы должен оплатить половину зарплаты, — приводит примеры Юрий Подорожний. — Поэтому борьба с прогульщиками — это дело техники. Были бы желание и воля. Примерно так же как и был решен вопрос с кнопкодавством. Сколько не обсуждали (а правильно сказать — не заговаривали) кнопкодавовство, решение было на поверхности — надо было изменить технику нажатия на кнопку".

Напомним, исключенный из "Слуги народа" нардеп создал свою мини-фракцию.

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