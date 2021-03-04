Исключенный из «Слуги народа» нардеп создал свою мини-фракцию

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Таисия Ерохина
Исключенный из
фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский решил создать свое межфракционное
депутатское объединение. Оно получило название "ДУБИНА-слуга украинского народа".
Об этом говорится на канале Дубинского в Telegram.
Фото из открытых источников
Главой нового объединения
стал Дубинский.
Нардеп пишет, что
готов принимать в свои ряды новых участников.
По словам
Дубинского, главные задачи этого объединения нардепов — служить украинскому
народу и защите национальных интересов Украины. Среди прочего говорится о таких
целях:
- формировать
повестку дня, которая бы реально отвечала требованиям общества,
- реализовывать "конкретные
эффективные шаги" для решения актуальных проблем страны,
- противодействовать
законными средствами любым попыткам вмешательства и незаконного влияния в
деятельность органов госвласти Украины и ее госдеятелей,
- содействовать
выполнению Украиной своих многолетних международных обязательств в
расследовании резонансных преступлений.
На новое
объединение отреагировали коллеги Дубинского по парламенту. Как написал нардеп
Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, непонятно, почему объединение названо
межфракционным.
По данным
Гончаренко, в состав попали Дубинский, Мовчан ("Слуга Народа"), Швец ("Слуга
Народа"), Поляков (бывший член фракции "Слуга Народа"), Ляшенко ("Слуга Народа"),
Боблях ("Слуга Народа") и Чорный ("Слуга Народа").
Ранее
сообщалось, в
каких партиях больше всего депутатов-прогульщиков. Отметим, что выплат
лишают депутатов, которые за месяц приняли участие в менее чем 70% голосований
или пропустили более половины заседаний своего комитета. Норма действует с 2019
года.
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