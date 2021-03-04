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Исключенный из «Слуги народа» нардеп создал свою мини-фракцию

Нардеп назвал межфракционное объединение в свою честь

сегодня, 14:53
Автор:

Таисия Ерохина

Исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Александр Дубинский решил создать свое межфракционное депутатское объединение. Оно получило название "ДУБИНА-слуга украинского народа". Об этом говорится на канале Дубинского в Telegram.

Исключенный из «Слуги народа» нардеп создал свою мини-фракцию

Фото из открытых источников

Главой нового объединения стал Дубинский.

Нардеп пишет, что готов принимать в свои ряды новых участников.

По словам Дубинского, главные задачи этого объединения нардепов — служить украинскому народу и защите национальных интересов Украины. Среди прочего говорится о таких целях:

- формировать повестку дня, которая бы реально отвечала требованиям общества,

- реализовывать "конкретные эффективные шаги" для решения актуальных проблем страны,

- противодействовать законными средствами любым попыткам вмешательства и незаконного влияния в деятельность органов госвласти Украины и ее госдеятелей,

- содействовать выполнению Украиной своих многолетних международных обязательств в расследовании резонансных преступлений.

На новое объединение отреагировали коллеги Дубинского по парламенту. Как написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, непонятно, почему объединение названо межфракционным.

По данным Гончаренко, в состав попали Дубинский, Мовчан ("Слуга Народа"), Швец ("Слуга Народа"), Поляков (бывший член фракции "Слуга Народа"), Ляшенко ("Слуга Народа"), Боблях ("Слуга Народа") и Чорный ("Слуга Народа").

Ранее сообщалось, в каких партиях больше всего депутатов-прогульщиков. Отметим, что выплат лишают депутатов, которые за месяц приняли участие в менее чем 70% голосований или пропустили более половины заседаний своего комитета. Норма действует с 2019 года.


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