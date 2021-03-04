Останутся без 45 тыс. грн: новый перечень нардепов-прогульщиков

В феврале 2021 года на заседания Верховной Рады Украины зачастую не появлялись народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины.

Фото из открытых источников

Так, депутаты ОПЗЖ в среднем приняли участие в 47% голосований парламента за месяц. Вторыми в антирейтинге — нардепы группы "За майбутне", у которых 60% голосований. Затем идут такие политсилы, как "Батькивщина" — 70%, "Голос" — 76%, "Довира" — 78%. Активнее всего голосовали в феврале депутаты от "Слуги народа" (показатель составляет 88%) и от "Европейской солидарности" (соответственно — 81%).

Среди нардепов-прогульщиков следующие имена:

— Сергей Левочкин, Николай Скорик, Игорь Абрамович, Игорь Кисилев — посетили только три заседания;

— Ренат Кузьмин, Юлия Левочкина, Кира Рудик, Григорий Суркис — два заседания;

— Андрей Деркач, Анжелика Лабунская, Сергей Ларин, Юрий Солод, Галина Третьякова — одно заседание;

— Олесь Довгий, Степан Ивахив, Тарас Козак, Игорь Колихаев, Наталья Пипа, Вадим Столар, Александр Скичко — ни одного заседания.

Как сообщила у себя в Telegram нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина, в ОПЗЖ в феврале могут лишить большую часть фракции депутатских выплат. Это около 45 тыс. грн, по данным нардепа. Как пояснила Гришина, выплат лишают депутатов, которые за месяц приняли участие в менее чем 70% голосований или пропустили более половины заседаний своего комитета. Норма действует с 2019 года.

По данным нардепа, антирейтинг тех, кто может остаться без депутатских, выглядит так:

— ОПЗЖ — 55% (24 депутата),

— За Майбутне- 48% (11 депутатов),

— Батькивщина -21% (5 депутатов),

— Довира — 20% (4 депутата),

— Голос — 10% (2 депутата),

— ЕС — 7% (2 депутата),

— Слуга Народу — 3% (7 депутатов),

Напомним, НАПК установило признаки нарушения в финансовых отчетах 11 партий. Особый резонанс вызвало решение остановить государственное финансирование партии "Слуга народа", на что в этой политсиле уже отреагировали.

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