Председатель Верховной Рады анонсировал первый парламентский саммит Крымской платформы

Крымский вопрос следует распространять по всему миру, потому в Хорватии состоится первый парламентский саммит Крымской платформы. Об этом пишет глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.



Председатель Верховной Рады. Фото из открытых источников

По его словам нужно, чтобы вопрос Крыма получил значительную огласку. Для реализации этого плана Руслан Стефанчук предлагает привлекать депутатов и спикеров со всего мира. По его словам, это может дать шанс организовать совместные законодательные документы.

Самая инициатива запланирована на конец октября 2022 года.



Сам Руслан Стефанчук начал свой пост на Facebook со слов:

Вопрос Крыма нужно поднимать по всему миру – написал Руслан Стефанчук

Затем председатель Верховной Рады отметил в сообщении, что после проведения саммита по крымскому вопросу страны всего мира должны продолжить присоединяться к борьбе за украинский Крым против Российской Федерации.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Руслан Стефанчук объяснил, когда будет запрет на церкви Московского патриархата. По его словам, у всех есть подобные ориентиры на этот вопрос, но стоит учесть некоторые разногласия, которые могут способствовать деструктивным настроениям в обществе.

Также мы "Комментарии" писали о позиции государства в отношении НАТО. На это ответил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Как отметил политик, измены никакой не имеет, и вся политическая элита пытается двигаться в сторону Североатлантического альянса. А все, что говорит негативное об украинском курсе к присоединению в НАТО, это все вырвано из контекста и распространено средствами массовой информации. Но в любом случае, украинские власти пытаются занять как можно более выгодную позицию в этом вопросе.

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