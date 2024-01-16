Рада приняла законопроект по Е-реестру военнообязанных: что это значит

Верховная Рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"После долгих и сложных дискуссий и провала многих правок законопроект №10062 по реестрам для военного учета принят в целом", — написал он.

По словам нардепа, "за" проголосовали 249 нардепов.

Стоит отметить, Единый реестр является электронной информационной системой для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения военного учета граждан Украины. Формально реестр был запущен еще в марте 2022 года, но без полной базы.

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