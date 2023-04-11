Перезагрузка таможни: Парламентарии сделали первый шаг

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6490-д по перезагрузке таможни. За принятие документа за основу поддержали 260 депутатов, пишут "Комментарии".



Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке Таможни

Как сообщает экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, законопроект №6490-д предусматривает:

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- Прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы по примеру лучших практик НАБУ, САП, НАПК с привлечением международных экспертов.

- четкий алгоритм принятия решений конкурсной комиссией, которая вносит представление Премьер-министру Украины на одну кандидатуру – победителя конкурса.

- Новому руководителю учреждения предоставляется право формировать кадровый потенциал таможенных органов, в том числе путем назначения заместителей исключительно по согласованию с председателем

- непосредственно в законе определяются размеры окладов должностных лиц Таможни, которые будут приближенными к рыночным

"Безусловно, это лишь первый, но важный шаг... полноценная реформа Таможни должна предусматривать ряд важных изменений, в частности качественного материально-технического обеспечения, автоматизацию процессов и т.д.", — считает эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, что в начале февраля Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, общий контроль на западной границе, комплексное строительство приграничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни.

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