Перезагрузка таможни: Парламентарии сделали первый шаг

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Моесеенко Валентина
Верховная Рада приняла за основу законопроект №6490-д по перезагрузке таможни. За принятие документа за основу поддержали 260 депутатов, пишут "Комментарии".
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перезагрузке Таможни
Как сообщает экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, законопроект №6490-д предусматривает:
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- Прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы по примеру лучших практик НАБУ, САП, НАПК с привлечением международных экспертов.
- четкий алгоритм принятия решений конкурсной комиссией, которая вносит представление Премьер-министру Украины на одну кандидатуру – победителя конкурса.
- Новому руководителю учреждения предоставляется право формировать кадровый потенциал таможенных органов, в том числе путем назначения заместителей исключительно по согласованию с председателем
- непосредственно в законе определяются размеры окладов должностных лиц Таможни, которые будут приближенными к рыночным
Напомним, "Комментарии" писали, что в начале февраля Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что правительство Украины обновляет стратегию реформирования таможни, которая будет содержать ее интеграцию с ЕС, общий контроль на западной границе, комплексное строительство приграничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время совещания по реформе таможни.
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