Отставка Разумкова: хватит ли "слугам" голосов и кто может стать новым спикером ВР

Начался процесс "снятия" Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады. Он сам подтвердил информацию о запросе на подписные листы за его снятие с должности главы парламента.

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Как могут события развиваться дальше? Что будет делать Разумков в случае отставки? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Голосов за отставку Разумкова у "слуг народа" хватит

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что "слуги", скорее всего, соберут голоса за отставку Разумкова.

"В дело пойдут стимулы разного характера. К тому же, будут пытаться привлекать союзников из партийных групп "Доверие" и "За будущее". Но есть нюансы, – отмечает эксперт. – Разумков был №1 в списке партии "Слуга народа" на выборах. И когда таким образом избавляются от первого номера, это говорит о качестве партии и том, какую она политику проводит. Очевидно и то, что Разумков, кроме всего прочего, много знает о том, как устроена власть Зеленского. И молчать не будет. Он уже от легкого троллинга перешел к серьезным атакам. В том числе напомнил, что Зеленский собирался идти лишь на один срок, а сейчас начали поговаривать о втором".

По мнению Александра Леонова, если Разумкова будут менять, то на вице-спикера Стефанчука. А он, подчеркивает эксперт, свою "эффективность" показал на деле, когда принятие закона об олигархах фактически превратил в цирк, из которого сейчас не знают, как выходить (принят с рядом взаимоисключающих поправок и далеко не по регламенту).

"Подчеркиваю, голосов за отставку Разумкова у СН хватит. Вопрос в том, сколько будет этих голосов – впритык или с запасом. Ну, а каждый день пребывания Разумкова в кресле спикера после того, как выданы подписные листы – это минус в силу, в карму власти Зеленского", – акцентирует эксперт.

Он уверен, что если (а скорее – когда) Разумкова отставят, тот не будет спешить объявлять о неком новом проекте.

"Возможно, речь пойдет об объединении нескольких партии под одним брендом. Ему нужны ресурсы, в том числе медиа. Предполагаю, что Разумков не останется без непрямой поддержки со стороны ряда олигархов. Но вряд ли сразу будет объявлять, что создаёт свою политическую силу. Попробует осмотреться. В том числе во время голосования за его отставку. Увидит, кто союзники, в том числе в СН. Как человек из политтехнологической тусовки, он многие вещи прекрасно понимает. И, думаю, торопиться не будет", – резюмирует Александр Леонов.

Есть интерес финансово-промышленных групп, которые могут испортить эту игру, если пожелают

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик не сомневается, что в Трускавце, где намечается сбор фракции СН на встречу с президентом, будет собрано необходимое количество подписей, чтобы инициировать отставку Разумкова.

"Возможно, все необходимые для этого 150 подписей не соберут сразу. Но есть еще союзники, попутчики, которые точат зуб на Разумкова и готовы поддержать инициативу лидера фракции "слуг" Давида Арахамии. Я имею в виду группы "Доверие", "За будущее", некоторых внефракционных нардепов. Вероятно, Разумкова всё же отправят в отставку. Критическая масса голосов для этого у Банковой есть. Все мосты у Разумкова с фракцией и президентом сожжены. Никто за него вступаться даже из тактических соображений не собирается", – поясняет Виталий Кулик.

Но, отмечает он, есть интерес финансово-промышленных групп, которые могут испортить эту игру, если пожелают.

"В первую, очередь, речь идет о группах, ориентированных на Ахметова, Коломойского, Пинчука, которые не заинтересованы в немедленном введении в действие закона об олигархах. И не видят готовности Банковой прислушиваться к их "пожеланиям" по ренте и другим чутким вопросам для этих ФПГ. Они могут поднажать на определенные парламентские группы, в том числе потенциальных сторонников отставки Разумкова, – и картина может быть испорчена. Но я знаю, что сейчас идет активная работа с этими группами, и Арахамия уже бравирует тем, что у него есть критическая масса необходимых голосов, – подчеркивает Виталий Кулик. – После отставки Разумков будет внефракционным нардепом. Очевидно, что у него есть симпатии к определенным политическим проектам. Так, возможен триумвират Разумков-Аваков-Кличко. Но некоторое время Разумков будет держать паузу, не станет выстреливать тем или иным политическим проектом сразу же. Пройдет некоторое время. Среди людей Авакова, к примеру, пока нет определенности, что это будет, как будет, будет ли там сам их шеф".

Виталий Кулик прогнозирует, что Разумков заявит о некой новой платформе или партии под конец октября – в начале ноября. Это время, по его мнению, может совпасть с волной нестабильности, связанной с социально-экономическим характером (повышение тарифов, акции протеста, стачки, забастовки профсоюзов). И на фоне этой нестабильности Разумков вполне может себя удачно позиционировать в стиле "а я же говорил, а я предупреждал".

Ранее издание "Комментарии" писало, что Разумков рассказал, с чем может быть связана его отставка.

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