logo
Русский Українська

BTC/USD

43618.68

ETH/USD

3039.43

LTC/USD

152.00

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Разумков рассказал с чем может быть связана его отставка
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков рассказал с чем может быть связана его отставка

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока подписей за его отставку нардепы не собирают

сегодня, 08:55
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что ему пока что неизвестна информация о том, что в парламенте начался сбор подписей за его отставку. Как информирует издание "Комментарии", об этом спикер парламента заявил в интервью "Украинской правде".

Разумков рассказал с чем может быть связана его отставка

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Разумков говорит, что разговоры о его отставке и о том, что вот-вот начнут собирать подписные листы идут уже года полтора. Обсуждают этот вопрос также в кулуарах, но все понимают, что это будет необратимый шаг, который запустит, опять же, очень сложный процесс изменений во внутренней политике. 

Дмитрий Разумков связывает слухи о своей отставке с тем, что он якобы направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию. При этом Разумков уточняет, что президент публично поддерживает такой шаг. Он тоже считает, что Венецианская комиссия должна дать свою оценку этому законопроекту. Дмитрий Разумков отметил, как только президент завизирует законопроект, принятый во втором чтении, он тут же будет отослан к Венецианской комиссии.

При этом спикер уточняет, что ранее такая практика не была применена ранее, потому как Венецианская комиссия давала свою оценку законопроектам, которые принимались в первом чтении. В данном же случае законопроект принят уже во втором чтении. Об этом просто не говорят большинство народных депутатов. Сам же Разумков отмечает, что не видит своей вины в том, что настаивает на анализе Венецианской комиссии. Тем более, что его на это уполномочили представители оппозиции и уполномоченный по правам человека. Следовательно, он должен отреагировать на их просьбу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Разумков рассказал, почему считает ошибочным принятие закона об олигархах.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/30/7308871/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ