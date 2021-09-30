Разумков рассказал с чем может быть связана его отставка

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что ему пока что неизвестна информация о том, что в парламенте начался сбор подписей за его отставку. Как информирует издание "Комментарии", об этом спикер парламента заявил в интервью "Украинской правде".

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Разумков говорит, что разговоры о его отставке и о том, что вот-вот начнут собирать подписные листы идут уже года полтора. Обсуждают этот вопрос также в кулуарах, но все понимают, что это будет необратимый шаг, который запустит, опять же, очень сложный процесс изменений во внутренней политике.

Дмитрий Разумков связывает слухи о своей отставке с тем, что он якобы направил закон о деолигархизации на Венецианскую комиссию. При этом Разумков уточняет, что президент публично поддерживает такой шаг. Он тоже считает, что Венецианская комиссия должна дать свою оценку этому законопроекту. Дмитрий Разумков отметил, как только президент завизирует законопроект, принятый во втором чтении, он тут же будет отослан к Венецианской комиссии.

При этом спикер уточняет, что ранее такая практика не была применена ранее, потому как Венецианская комиссия давала свою оценку законопроектам, которые принимались в первом чтении. В данном же случае законопроект принят уже во втором чтении. Об этом просто не говорят большинство народных депутатов. Сам же Разумков отмечает, что не видит своей вины в том, что настаивает на анализе Венецианской комиссии. Тем более, что его на это уполномочили представители оппозиции и уполномоченный по правам человека. Следовательно, он должен отреагировать на их просьбу.

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