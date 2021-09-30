Разумков дал «зеленый свет» сбору подписей о его отставке

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Кравцев Сергей
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил о том, что коллеги по парламенту все-таки пришли к нему за подписными листами об отзыве его с должности спикера Верховной Рады Украины. Старт сбору подписей за отставку дал лично лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который и обратился с соответствующим предложением. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на официальную страницу Дмитрия Разумкова в соцсети Facebook.
Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда
Дмитрий Разумков словно ожидал, что к этому все идет. Сообщил, что не собирается тормозить процесс, тем самым пытаясь удержаться в кресле спикера парламента. Поэтому сразу же дал указания Аппарату Верховной Рады Украины, сообщив, что уже 30 сентября народные избранники получат подписные листы.
В конце своего поста спикер парламента "передал привет Офису президента", пожелав "продуктивной работы в Трускавце" своим коллегам из монобольшинства. Именно в Трускавце должно состояться расширенное заседание "слуг народа", на котором, в частности, должны рассматриваться кадровые вопросы по переформатирования правительства.
Отметим, в свежем интервью изданию "Украинская правда" Дмитрий Разумков заявлял, что он не верит в слухи о том, что Банковая намерна его убрать с поста главы Верховной Рады. Ведь в кулуарах парламента об отставке говорят полтора года, но процесс так и не начался, а значит не нужно все, о чем говорят воспринимать всерьез. Разумков твердо заявил, что в отставку он не собирается.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков приоткрыл карты, рассказав, с чем может быть связана его отставка с поста главы Верховной Рады. Говорит о разногласиях относительно закона о деолигархизации.
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