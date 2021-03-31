Отмена мажоритарки: нардеп Кинзбурская объяснила, почему поддержала новый избирательный кодекс

Новый избирательный кодекс, важным моментом которого была отмена мажоритарной системы выборов, был президентской инициативой. Это стало одной из причин, почему свой голос за законопроект отдала нардеп от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская. Детально о своем решении политик рассказала в интервью "Без кнопок" для портала "Комментарии".



"Слуга народа" Кинзбурская голосовала "за" новый избирательный кодекс. Фото из открытых источников

Как объяснила нардеп, она не поддерживает каждую президентскую инициативу. Однако принятие нового избирательного кодекса котировалось партией "Слуга народа" в течении предвыборной кампании.

" На тот момент, когда мы баллотировались, заявлялось о том, что выбор по мажоритарной системе – это подкуп избирателей, коррупция и так далее. Поэтому мажоритарку нужно отменить. В этом есть рациональное зерно, потому что мы видим депутатов, которые в прямом смысле этого слова "засеяли" свои округа, и люди голосовали за ни х", — утверждает Виктория Кинзбурская.

По мнению политика, кандидаты в депутаты должны поддерживать благосостояние населения нужными инициативами. Такие решения могут быть направлены на пополнение государственного бюджета или его прозрачное распределение.

" А купить гречку, простите, ну, это же не благосостояние, это как-то даже унизительно для граждан, не имеющих ничего и просто вынужденных голосовать за таких депутатов ", — резюмировала народная избранница.

При этом Виктория Кинзбурская утверждает, что работа с людьми, которые выбирали депутатов еще по мажоритарной системе, все равно дает свои плоды. Выборщики регулярно обращаются к нардепам: иногда с серьезными проблемами, иногда — просто, чтобы поговорить.

" Сейчас некоторые, особенно молодежь, приходят даже с законодательными инициативами. И знают, как бы они хотели изменить тот или иной закон. Это тоже классно ", — говорит политик.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, какого мнения Кинзбурская непосредственно о президенте Владимире Зеленском.

Также на портале можно узнать, почему еще одна представительница партии "Слуги народа" Галина Янченко считает Агентство по розыску и менеджменту активов "коррупционной клоакой".

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