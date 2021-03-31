"Слуга народа" Кинзбурская заявила, что Зеленский стал жестче

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Таисия Ерохина
С момента
избрания президентом Украины Владимир Зеленский изменился: "стал жестче". Об этом в интервью
изданию "Комментарии" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга Народа"
Виктория Кинзбурская.
Виктория Кинзбурская - депутат от партии "Слуга народа"
Так, нардеп
познакомилась с Зеленским во время предвыборной кампании. По ее словам, это
было быстрое знакомство – встреча была очень короткой. Ближе удалось пообщаться
уже в процессе работы, по мере возникновения различных вопросов. Кинзбурская
отмечает, что "слуги народа" попадают к главе государства на разговор для того,
чтобы решить тот или иной вопрос.
Нардеп говорит о
положительных впечатлениях от Зеленского.
Разговоры о
возможном расколе между Зеленским и спикером парламента Дмитрием Разумковым
нардеп не подтвердила.
Напомним, в "Слуге
народа" не "закрывают нардепов в подвале" после скандальных
заявлений, как о "продаже собаки за коммуналку" или "детях
низкого качества", в телеэфирах. Об этом рассказала в интервью изданию
"Комментарии" заместитель председателя депутатской фракции
политической партии "Слуга народа", народный
депутат Евгения Кравчук.
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