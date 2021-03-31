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"Слуга народа" Кинзбурская заявила, что Зеленский стал жестче

Нардеп рассказала, что ей известно об отношениях Разумкова и Зеленского

сегодня, 06:05
Автор:

Таисия Ерохина

С момента избрания президентом Украины Владимир Зеленский изменился: "стал жестче". Об этом в интервью изданию "Комментарии" рассказала народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Виктория Кинзбурская.

"Слуга народа" Кинзбурская заявила, что Зеленский стал жестче

Виктория Кинзбурская - депутат от партии "Слуга народа"

Так, нардеп познакомилась с Зеленским во время предвыборной кампании. По ее словам, это было быстрое знакомство – встреча была очень короткой. Ближе удалось пообщаться уже в процессе работы, по мере возникновения различных вопросов. Кинзбурская отмечает, что "слуги народа" попадают к главе государства на разговор для того, чтобы решить тот или иной вопрос.

Нардеп говорит о положительных впечатлениях от Зеленского.

"Открытый человек, говорит искренне. Сейчас, на мой взгляд, он стал жестче, но я считаю, что в тех условиях, в которых мы работаем, это ему на пользу. Он очень амбициозный, целеустремленный. Мы в него верим. Однозначно", — сказала Кинзбурская.

Разговоры о возможном расколе между Зеленским и спикером парламента Дмитрием Разумковым нардеп не подтвердила.

"Я ничего не могу сказать по поводу отношений Зеленского и Разумкова. Потому что у нас есть президент, есть спикер. И не надо тут выбирать кого-то, это одна команда. Как это будет в будущем – посмотрим", — заявила "слуга народа".

Напомним, в "Слуге народа" не "закрывают нардепов в подвале" после скандальных заявлений, как о "продаже собаки за коммуналку" или "детях низкого качества", в телеэфирах. Об этом рассказала в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.


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