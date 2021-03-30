«Коррупционная клоака»: нардеп от «Слуги народа» раскритиковала одно из национальных агентств (ВИДЕО)

Созданное в 2015 году агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) не борется с коррупцией, а умножает ее. Такое мнение высказала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко в эфире телеканала "НАШ" при обсуждении второй годовщины с момента первого тура президентских выборов, где победу одержал Владимир Зеленский.



Нардеп от "Слуги народа" раскритиковала АРМА. Фото из открытых источников

По словам нардепки, не иначе, кроме как "коррупционной клоакой", этот орган назвать нельзя.

"Создано [агенство] для того, чтобы распоряжаться деньгами, собственностью и активами "типа коррупционеров". По факту — распоряжается всем, что арестовывается", — возмущается Янченко.

В подтверждение своих слов политик привел пример с арестованным у бизнеса заводом, который был передан в распоряжение АРМА. По словам Янченко, завод "рейдернули" и отдали другим людям. Правда, конкретных названий или имен по просьбе других участников программы нардеп так и не озвучила.

"Другой [пример] — у человека отобрали собственность. Он подал заявление о преступлении, потому что пострадавший. Пока полиция или кто-то другой там разбирались, собственность передали в АРМА и чуть не продали! Хорошо, что поднялся скандал", — утверждает Янченко.

По мнению народной избранницы, сегодня агентство по розыску и менеджмента активов является настоящим государственным рейдером. Галина Янченко говорит, что лично подала в Верховную Раду два тематических законопроекта, обсудив их с другими коллегами-депутатами. Она надеется, что принятие этих документов поможет реформировать АРМА, защитив от дальнейших проявлений коррупции.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, как "Слуга народа" голосует за различные законопроекты. Детали рассказала другая депутат от этой политисилы Виктория Кинзбурская.

Также на портале удастся узнать, каким образом, по мнению Кинзбурской, можно урегулировать языковой вопрос в Украине.

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