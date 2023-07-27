О чем говорят решения парламента – к чему еще остались вопросы

Верховная Рада в четверг, 27 июля, приняла ряд кадровых решений (в том числе – о прекращении депутатских полномочий отдыхавшего на Мальдивах "слуги" Аристова, а также об отставке министра культуры и информационной политики Ткаченко), продлила действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября, приняла ряд законопроектов, включая (в первом чтении) о возобновлении декларирования. Как прокомментируете сегодняшние решения парламента? О чем они говорят? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

Кадровые решения в определенной мере стали реактивными

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что продолжение военного положения и мобилизации было вполне прогнозируемым. А остальные решения, особенно кадровые, стали, по его мнению, в определенной мере реактивными. Ответом на негативную реакцию общества касательно скандалов с теми же Аристовым и Ткаченко.

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"И тут традиционно появляется "добрый царь", который ругает "плохих бояр". Выглядит это смешно, особенно, когда читаешь некоторые телеграмм-каналы, работающие на Офис президента. В стиле – в стране работают только Зеленский и Ермак, а остальные непонятно, что делают. Вот так это преподносится. Хоть, по большому счету, всех людей, которых у нас увольняют после очередных скандалов, привел сам Зеленский. Точнее даже, не Зеленский (это ведь не его люди), а Ермак или Коломойский", – поясняет эксперт.

Что касается возвращения декларирования чиновников – это уже реакция и на требования общества, и на требования Запада, отмечает он.

"Очевидно, что декларирование нужно возобновлять. Возможно, даже меняя Конституцию, чтобы публичные декларации публиковали и судьи, чего пока нет, и что фактически создает касту коррупционных негодяев. Должны отчитываться о доходах все госслужащие, включая судей и правоохранителей, – уверен Борис Кушнирук. – Есть еще одна проблема. У нас имеется определенная категория лиц, которые как бы на госслужбе – и как бы нет. Как тот же Арестович, который являлся советником Офиса президента на общественных началах. Но ведь он точно жил не за счет своих сбережений, ему явно платили! И, думаю, немало. То же самое касается Подоляка, который является советником ОП. Нужно как-то урегулировать и этот вопрос – непонятный статус лиц, которые остаются вне декларирования".

Куда ни посмотри, везде – схемы для чиновничьего заработка

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович рассуждает так:

"Даже, если президент и Рада будут каждый день увольнять по одному коррупционеру или как-то иначе проштрафившемуся чиновнику, нардепу, они уволят их, в лучшем случае, пару-тройку сотен. А госаппарат состоит примерно из миллиона человек. И практически каждый является автором каких-то схем, фейковых закупок, обнала и так далее. А есть еще контрабанда и схемы НДС. Есть Нацбанк с огромной ставкой и 40 млрд золотовалютных резервов".

Куда ни посмотри, продолжает эксперт, везде – схемы для чиновничьего заработка. И даже во время войны никто не хочет перенаправлять эти потоки на производство вооружений, на их закупки.

"Более того – у нас на этих закупках умудряются нагревать руки, – акцентирует Павел Себастьянович. – Так что никаких позитивных изменений от увольнения Аристова и Ткаченко я не ожидаю. Беда в том, что не меняется сам подход. Зеленскому следует поменять премьер-министра, причем, согласовать новую кандидатуру с народом. И этот человек уже должен формировать новый Кабмин. Кроме того, президенту следует спросить у народа кандидата на нового главу НБУ. Реально переживающие за Украину главы Кабмина и Нацбанка могли бы в разы лучше, чем делается сейчас, решать вопросы производства вооружения, повышения уровня жизни людей".

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