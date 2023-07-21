О чем говорит отставка Ткаченко – почему вопрос подняли именно сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко после скандалов с тратами сотен миллионов бюджетных гривен на сериалы, включая комедийные. Сам Ткаченко считает, что выпускать сериалы во время войны – нормально. Но уже подал заявление об отставке. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Александр Ткаченко. Фото: из открытых источников

Ситуация с отставкой Ткаченко показывает, что у нас есть гражданское общество

По мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, то, что сейчас увольняют министра культуры в связи с обвинениями в нерациональном, мягко говоря, использовании бюджетных средств (на съемки фильмов, сериалов) – яркое свидетельство того, что в Украине есть гражданское сообщество. И, что общественное мнение работает. И влияет на власть.

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"Фактически, массовая критика в соцсетях в связи с нерациональным использованием профильным министерством средств во время войны (на то, без чего сейчас точно можно обойтись), подталкивает власть к соответствующим кадровым решениям. Общественное мнение превратилось в Украине фактически в пятую власть (после законодательной, исполнительной, судебной и "четвертой власти" — СМИ). Это позитивно", – считает эксперт.

Что касается нерационального использования средств, этим грешит, увы, не только Минкульт, отмечает он.

"У нас очень много направлений, где происходит подобное. К примеру, немало фактов, когда на местном уровне тратятся средства на постройку или капремонт стадионов, велодорожек, чего-то подобного, без его сейчас точно можно обойтись, перенаправив средства на более важные нужды. На ВСУ, на закупку дронов, материала для постройки укрытий и так далее", – подчеркивает Андрей Новак.

Исправить ситуацию, по его мнению, можно, внедрив определенные формулы использования бюджетных средств.

"Если сейчас у нас военное положение, следует на законодательном уровне прописать, что бюджеты всех уровне (от центрального – до местных) должны направлять, к примеру, не менее 50% на нужды вооруженных сил и силовых структур. 30-35% на социальные платежи (зарплаты, пенсии, помощь разным категориям населения). Остальное – на решение оперативных хозяйственных задач (поддержка ЖКХ, текущий ремонт, оперативные задачи). А капитальное строительство, ремонт объектов спорта, культуры, искусства сейчас точно не в приоритете. Туда можно выделять минимальный процент, – уверен Андрей Новак. – Если законодательно прописать такое соотношений статей расхода, мы избежим ситуаций, которые сейчас вызывают такой негативный резонанс".

Мы увидим продолжение слабой политики ситуативных отставок

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин рассуждает так:

"Каждый нормальный украинец стыдиться правительства, при котором живет. Кабинет господина Шмыгаля – не исключение. Удручающая неэффективность при минимуме позитива. Хор посредственности, в котором лишь два-три человека можно назвать успешными управленцами в ходе войны и ряда экономических кризисов. Федоров (министр цифровой трансформации Михаил Федоров – прим. ред.), Свириденко (первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко – прим. ред.) и, пожалуй, всё".

Поэтому, продолжает эксперт, обсуждать персоналии для отставок в целом бессмысленно, проще обсудить единственно правильное решение — весь Кабмин заслужил отставки.

"Другой вопрос, а есть ли такая возможность сейчас у Украины, можно ли быстро и качественно создать новое правительство? Не уверен. Скорее всего, будет продолжена слабая политика ситуативных отставок", – констатирует Вячеслав Черкашин.

Любые коррупционные деяния, любое схематозное нерациональное использование бюджетных средств должны караться жесточайшим образом

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь поделился таким мнением:

"Хочется верить, что грядущее увольнение министра культуры – результат влияния общества. Как хочется верить и в то, что вслед за Ткаченко свои посты покинут министры обороны, интеграции временно оккупированных территорий, еще ряд фигур, к которым есть масса вопросов. И это будет лишь первый шаг. Вторым должна стать неотвратимая ответственность. Все виновные должны сидеть в тюрьме, вернуть в украинскую экономику деньги, выведенные в оффшоры. Общество должно клеймить всех, кто и до войны, и во время войны, крадет не просто те или иные средства – но и наше будущее".

Любые коррупционные деяния, любое схематозное нерациональное использование бюджетных средств должны караться жесточайшим образом, уверен Руслан Соболь. Особенно – во время войны, когда коррупционные действия, по его мнению, должны приравниваться к военным преступлениям.

"Снимать кино во время войны можно. Но – не за бюджетные средства! Ищите спонсоров, сбрасывайтесь сами – делайте таким образом вклад в украинскую культуру. Следует ли сейчас высаживать деревья, клумбы, строить стадионы или ремонтировать их? Конечно! Но во время войны — не за государственные средства. Должно ли общество реагировать на такие вещи? Безусловно! И хорошо, что реагирует. Давит на власть, заставляет ее проводить кадровые ротации. Важно, чтобы менялись не фамилии, а суть, – отмечает эксперт. – Если этого не будет, существует риск, что не будет и Украины. Но с таким обществом, как у нас, с такой активной гражданской позицией, мы точно – будем!".

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