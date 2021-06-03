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Нужен ли Украине закон об олигархах - мнение народного депутата

Сергей Соболев выразил мнение по поводу нового президентского законопроекта

сегодня, 14:54
Автор:

Елизавета Черных

В Верховной Раде 2 июня зарегистрирован как неотложный президентский законопроект №5599 о борьбе с олигархами, текст которого обнародован на официальном сайте Верховной Рады. Народный депутат Украины I-II, IV, VI-IX созывов от партии "Батькивщина" Сергей Соболев поделился мнением по поводу нового законопроекта и рассказал, нужен ли нашей стране подобный закон, передает корреспондент издания "Комментарии".

Нужен ли Украине закон об олигархах - мнение народного депутата

Сергей Соболев - фото из открытых источников

"Возможно, он и нужен, если к нему внести две ключевые нормы. Первая норма — как бороться с монопольными образованиями, которые способствуют образованию огромных олигархических кланов. К сожалению, в этом законе ответа на этот вопрос нет. И если бы это действительно было бы антитрастовое законодательство, как это декларировалось в то время, когда законопроект только разрабатывался ... Там нет вообще ни одного вопроса об антитрастовом законодательстве, о принудительном разделе крупных компаний, которые занимают монопольное положение на рынке. Вспомните Билла Гейтса, который по всем признакам — крупный олигарх, но правительство США не испугалось фактически разделить его компанию и создать конкурентную среду на рынке, где ее не было. То есть здесь у нас полный провал.

Второй вопрос — откуда, собственно, сверхприбыли у олигархов. Это оффшорные и полуоффшорные юрисдикции. Давайте откроем законопроект: есть ли там изменения в законодательство налогообложения, где бы изменилось что-то, что не позволило бы избегать налогообложения через оффшорные или полуоффшорные юрисдикции? Вот где действительно ключевые вещи, которые бы позволили бороться с олигархами ", — отметил народный избранник.

Сергей Соболев также подчеркнул, что, по его мнению, функцией закона было понравиться гражданам — и она выполнена. А будет ли реальная борьба с олигархами, неизвестно.

На вопрос, какова роль СНБО во внедрении закона в действие, нардеп ответил:

"СНБО — это политический орган. СНБО без ключевых "рук" — СБУ, прокуратура, ГБР и т.д., — это исключительно политическая прокламация и не более того. Я думаю, СНБО может устанавливать определенные рамочные вещи, но дальше они должны реализовываться конституционным способом через уполномоченные органы". 

Ранее портал "Комментарии" писал о законопроекте Зеленского: это реальная борьба с олигархами или имитация деятельности власти? 



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Источник: https://comments.ua/
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