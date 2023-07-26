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Неожиданный поворот внутри Слуги народа: Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Вопрос об отставке министра Ткаченко будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале парламента

сегодня, 11:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил нардеп Владимир Вятрович.

Неожиданный поворот внутри Слуги народа: Комитет Рады не поддержал отставку министра Ткаченко

Александр Ткаченко. Фото: из открытых источников

Отмечается, что вопрос об отставке Ткаченко будет рассмотрен путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.


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Как написал Владимир Вятрович, Александр Ткаченко может стать уникальным министром, дважды не отправившимся в отставку. Очевидно, "за особые заслуги".

Казалось бы, вопросов по отставке Александра Ткаченко не будет. Тем более, когда решение инициировано Офисом президента и было даже заявление президента Украины Владимира Зеленского по этому поводу. Курьезность ситуации состоит в том, что главой комитета является Никита Потураев. Заместительница – Евгения Кравчук. Также членом комитета есть Лиза Богуцкая. Большинство комитета имеют представители фракции "Слуги Народа".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко после скандалов с тратами сотен миллионов бюджетных гривен на сериалы, включая комедийные. Сам Ткаченко считает, что выпускать сериалы во время войны – нормально. Но уже подал заявление об отставке. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

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