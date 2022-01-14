Нардепы из списка Forbes: сколько зарабатывают самые богатые народные избранники

Недавно в Аппарате Верховной Рады рассказали, кто из народных депутатов заработал больше всего в 2021 году. Так, самой большой оказалась зарплата нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко — 582 783 грн, при должностном окладе в 22 700 грн.

Верховная Рада Украины - фото из открытых источников

Портал "Комментарии" решил узнать, сколько же в Раде зарабатывают богатейшие народные избранники, вошедшие в список Forbes-Украина в 2021 году. Кроме того, журналистам портала стало известно, почему зарплата многих народных депутатов гораздо выше должностного оклада.

Так, на 6 месте рейтинга Forbes в 2021 году расположились Александр и Галина Герега, основатели сети гипермаркетов "Эпицентр". Их состояние оценили в 1,7 млрд долларов. Александр Герега — депутат парламента, не входящий в состав ни одной из фракций. В 2021 году его заработная плата составила 462 023,86 гривен.

Пятый президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко занял 7 место в рейтинге самых богатых украинцев с состоянием в 1,6 млрд долларов. Порошенко — основатель украинской кондитерской корпорации "Рошен". Зарплата нардепа в 2021 году составила – 556 960,84 гривен.

8 место в списке Forbes досталось Вадиму Новинскому, владельцу "Смарт-групп" и основателю металлургического холдинга "Метинвест". Его состояние на 2021 год — 1,4 млрд долларов. В парламенте Новинский не входит ни в одну из фракций, а в прошлом году он заработал 475 500,65 гривен.





12 место с состоянием в 620 миллионов долларов в рейтинге самых богатых украинцев занял лидер партии "Оппозиционная платформа — За Жизнь" Виктор Медведчук. В 2021 году Forbes впервые включил оппозиционного политика в свой список. За год в Раде Медведчук заработал 445 869,10 гривен.





Братья Григорий и Игорь Суркисы расположились в списке Forbes на 41 позиции с состоянием в 260 миллионов долларов. Григорий Суркис — украинский бизнесмен, футбольный функционер и член депутатской фракции "Оппозиционная платформа — За Жизнь". Его заработная плата в прошлом году составила 416 324,02 гривен.





44 место в рейтинге богатейших украинцев занял Игорь Палица. Его состояние в 2021 году насчитывало 230 миллионов долларов. Палица является главой партии "За майбутнє". Зарплата нардепа в прошлом году оказалось самой низкой среди всех представленных нардепов - 333 924,18 гривен.





Максим Ефимов, контролирующий компанию "Донбассэнерго", занял в рейтинге самых богатых в Украине 51 место. Состояние бизнесмена и политика оценили в 205 миллионов долларов. С 2019 года Ефимов — член депутатской группы "Довира", а его зарплата в парламенте за год составила 462 010,82 гривен.

Владелец бизнес-центра "Парус" Вадим Столар вошел в список Forbes-Украина с состоянием 175 миллионов долларов, что позволило занять ему 64 место в 2021 году. Столар — член фракции "Оппозиционная платформа — За Жизнь". Зарплата депутата за 2021 год - 357 437,65 гривен.

Издание "Комментарии" также узнало, каким образом начисляется зарплата депутатов Верховной Рады. Так, оклады нардепов определяются в прожиточных минимумах, установленных для трудоспособных граждан на 1 января календарного года. Как правило, это 10 прожиточных минимумов в месяц.

При этом, зарплаты народных депутатов существо выше должностных окладов. В Аппарате Верховной Рады объяснили, что согласно распоряжению председателя парламента "Об оплате труда народных депутатов Украины в 2021 году" нардепам начисляется надбавка за интенсивность труда в размере 100 процентов от должностного оклада.

Кроме того, депутатам парламента, которым присвоено почетное звание, или имеющим научную степень, осуществляются доплаты и надбавки к должностному окладу в таких размерах:

- доплата за ученую степень кандидата наук, доктора философии – 15%;

- доплата за ученую степень доктора наук – 25 %;

- надбавка за почетное звание "народный" – 40 %;

- надбавка за почетное звание "заслуженный" – 20 %.





Ранее на портале "Комментарии" — Журналисты узнали, сколько Зеленский заработал в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!