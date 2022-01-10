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Сколько заработали нардепы в парламенте в 2021 году: кто из политиков получил самую большую зарплату

Меньше всего за прошлый год заработал Давид Арахамия

сегодня, 20:20
Автор:

Лиля Воробьева
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В аппарате парламента сообщили о зарплате нардепов в 2021 году. Самой большой была зарплата нардепки Ирины Геращенко, представляющей здесь партию "Европейская солидарность" -582 783 грн. Должностной оклад нардепки -22 700 грн. Об этом сообщает 24 канал.

Сколько заработали нардепы в парламенте в 2021 году: кто из политиков получил самую большую зарплату

Стало известно, какие зарплаты у нардепов (фото из открытых источников)

По обнародованной в запросе информации, меньше всего денег в парламенте было начислено руководителю партийной фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии – 410 300 грн. Его оклад в парламенте – 22 700 грн.

В запросе также указано, какова была зарплата и других парламентариев. В частности, Антон Герасимов, представляющий в парламентских стенах "Европейскую солидарность" — 540 867 гривен. Его оклад в парламенте – 22 700 гривен.

Лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Виктор Медведчук заработал в прошлом году 445 869 гривен. Оклад нардепа – 22 700 гривен.

Другой парламентарий от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович получил на руки 465 579 гривен. Его оклад в парламенте – 23 381 гривна.

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила плату 486 593 гривен. Оклад нардепки – 23 835 гривен.

Представительница "Слуги народа" Елена Шуляк имела в прошлом году плату 546 058 гривен. Ее оклад в Верховной раде – 23 381 гривна.

Другая представительница партии "Голос" Александра Устинова заработала в 2021 году — 504 352 гривен. Оклад политика в парламенте – 22 700 грн.

Еще один нардеп, представляющий в Верховной Раде "Оппозиционную платформу – за жизнь" Юрий Бойко имел зарплату в прошлом году 485 425 гривен. Оклад нардепа составлял 22 700 грн.

  Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Рада может вернуть мажоритарку .



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Источник: https://24tv.ua/naymenshe-zarobiv-arahamiya-yakimi-buli-zarplati-nardepiv-verhovniy_n1838452
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