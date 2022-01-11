Журналисты узнали, сколько Зеленский заработал в 2021 году

В 2021 году государственный глава Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы президент уплатил свыше 65 тысяч гривен налога. Такую информацию журналистам 24 канала предоставили в Государственном управлении делами.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ежемесячный должностной оклад Зеленского — 28 тысяч гривен.

Напомним, что в аппарате Верховной Рады обнародовали данные о заработных платах народных избранников в 2021 году. Так, стало известно, что самой высокой оказалась зарплата нардепа Ирины Геращенко, представляющей партию "Европейская солидарность" -582 783 грн. При этом должностной оклад политика — 22 700 грн.

А самой низкой оказалась зарплата Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа". За 2021 год парламентарию начислили 410 300 гривен, при должностном окладе в 22 700 гривен.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский анонсировал повышение заработных плат сотрудникам полиции уже в следующем месяце. Министр отметил, что выплаты будут увеличена на 10%. Средства на повышение зарплат правоохранителям удалось получить с помощью спецоперации "Акциз".

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