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Главная Новости Политика рада Нардепа Гео Лероса исключили из «Слуги народа»
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Нардепа Гео Лероса исключили из «Слуги народа»

Большинство членов «Слуги народа» проголосовали за исключение Лероса со своих рядов

сегодня, 19:22
Автор:

Татьяна Веремеева

Народного депутата Украины Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". Об этом сообщили на официальной странице партии в Facebook.

В сообщении сказано, что такое решение принято в результате сбора подписей народных депутатов, большинство из которых проголосовали за исключение Лероса из рядов "Слуги народа".

Нардепа Гео Лероса исключили из «Слуги народа»

"Принято решение об исключении Гео Лероса Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины", – сообщили в партии.

Отметим, несколько дней назад нардеп Гео Лерос сообщал о поджоге своего автомобиля.

Накануне местных выборов народный депутат Александр Дубинский обвинил Кабинет министров и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля в падении рейтинга "Слуги народа". Нардеп уверен, что их экономическая политика, может потянуть на дно всю команду президента.

"Комментарии" также писали, что партия "Слуга народа" объявила о праймериз (внутрипартийных выборах) в Запорожской области и стать кандидатом на пост депутата городского, районного и сельсовета может каждый житель, который неравнодушен к будущему родного края. Во время презентации праймериз лидер запорожской областной команды "Слуги народа" Виталий Боговин отметил, что среди жителей региона есть много талантливых, эффективных профессионалов, готовых к переменам.


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