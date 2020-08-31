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Партия "Слуга народа" в Запорожье объявила набор новой команды накануне местных выборов

Неравнодушные жители Запорожья и области могут подавать заявки на участие в качестве кандидатов с сегодняшнего дня

сегодня, 21:26
Автор:

Екатерина Белоброва

Партия "Слуга народа" объявила о праймериз (внутрипартийных выборах) в Запорожской области и стать кандидатом на пост депутата городского, районного и сельсовета может каждый житель, который неравнодушен к будущему родного края. Об этом сообщается на сайте политической партии, куда и нужно направлять заявки с анкетой.

Во время презентации праймериз лидер запорожской областной команды "Слуги народа" Виталий Боговин отметил, что среди жителей региона есть много талантливых, эффективных профессионалов, готовых к переменам. 

Партия "Слуга народа" в Запорожье объявила набор новой команды накануне местных выборов

"Именно поэтому партия "Слуга народа" собирает команду на местах из таких людей. Мы полностью перезагрузим власть в громадах, которая сейчас получит еще больше полномочий. Тогда мы сможем помочь нашему президенту воплотить эти планы и реализовать стратегии развития громад на местах. Я приглашаю всех неравнодушных граждан принять участие в праймериз, реализовать себя и помочь улучшить жизнь нашего дома. Для этого именно здесь, в Прозрачном офисе, во время праймериз будет работать наш мозговой центр. Открытые данные будут обрабатываться здесь же,  после чего демонстрироваться всем, кто принял участие", - заключил Боговин.


В свою очередь,  лидер запорожской городской команды партии "Слуга народа" Виталий Тишечко подчеркнул, что именно сейчас начинается активный этап борьбы за возможность развивать областной центр в интересах его жителей, а не отдельных кланов.

"У всех нас одна цель - создать удобные условия для жизни в каждом городе и селе, обеспечить людей доступной медициной, качественными дорогами и достойными зарплатами. Представители местной власти будут работать в тандеме с главой государства, а это значит, что наши маленькие победы в результате приведут к победе на всеукраинском уровне", - заключил политик, пригласив к участию в праймериз молодых и амбициозных запорожцев.

Праймериз продолжится до 9 сентября, 10 числа объявят результаты. Победителем станет тот, кто наберет большее число голосов. С финалистами будут проводить партийное собеседование, в результате которого он будет выдвигаться в качестве депутата или главы местной громады.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о заявленных кандидатах в мэры городов областного значения.


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