В Слуге народа назвали виновных в падении рейтингов партии

В падении рейтинга "Слуги народа" накануне местных выборов народный депутат Александр Дубинский обвинил Кабинет министров и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля. Нардеп уверен, что их экономическая политика, может потянуть на дно всю команду президента. Об этом он рассказал в эфире телеканала "ZIK".

Александр Дубинский, как представитель "Слуги народа" в парламенте, не одобряет ту экономическую политику, которую сейчас осуществляет Кабинет министров.

Съезд партии "Слуга народа". Фото: focus.ua

"Еще более негативного влияния на рейтинг нашей партии, чем идет сейчас со стороны Правительства и Шмыгаля, даже придумать нельзя", - возмущается Дубинский.

Среди министров, которых, к слову, утверждали именно депутаты со "Слуги народа", почти не осталось тех, кто мог бы работать на повышение рейтинга политической силы президента, уверен Дубинский.

"Возьмите Шмыгаля с его фейковым карантином и посмотрите на последствия для бизнеса. Или же скрутки по НДС, а фактически украденные деньги с бюджета, за которыми стоит Любченко. Его из-за коронавируса вообще без конкурса назначили. Это все мы прикрываем повышением минимальной зарплаты, а на самом деле новым ростом налогов для работодателя. К этому же добавьте рост тарифов на газ с сентября на 45 процентов", - говорит нардеп.

Вместе с тем Дубинский видит и некоторые положительные моменты в падении рейтингов "слуг".

"Вдруг все увидят, что мы не везде победили. Нам придется договариваться с другими партиями. И это уже не будет позиция "все наше". Придется использовать форму диалога. Надеюсь из-за этого возникнет новая качественная политическая культура, которая повлечет за собой соответствующие кадровые решения", - объяснил народный депутат.

Пока на обвинения Дубинского в Правительстве публично не отреагировали. Напомним, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, при каком условии могут отменить голосование в красной карантинной зоне.

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