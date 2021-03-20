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Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук ответила на упреки в сторону монобольшинства

«Слуга народа» считает свою партию неким срезом всей Украины

сегодня, 22:20
Автор:

Таисия Ерохина

Партия "Слуга народа" — это срез всей страны. Такое мнение высказала в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук.

Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук ответила на упреки в сторону монобольшинства

Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук

Кравчук отметила, что в монобольшинстве – 245 депутатов.

"Мы собирались на последнее внеочередное заседание, где голосовали за законопроект, который президент вернул после вето — о конкурсе на государственную службу — и мы проголосовали в количестве 226 голосов. Это по поводу тех упреков, что "Слуга народа" не голосует сама. И за бюджет мы проголосовали", — заявила Кравчук.

Однако она отмечает, что, действительно, очень часто в зале меньше депутатов, чем 226, а другие фракции поддерживают те или иные решения.

"Конечно, не обходится без дискуссий в этих всех чатах, переписок. Но, понимаете, мы партия, которая является срезом всей страны. Как Украина относится по-разному к делу Стерненко, языкового вопроса, так и у нас тоже могут быть какие-то разные мнения. Потому реально наши депутаты представляют все области, возраст наших избирателей — от молодежи до пенсионеров, у них разные состояния. Это некая идеальная фокус-группа по обществу", — считает нардеп.

Напомним, команды Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского якобы ведут переговоры об объединении "Слуги народа" с "Батькивщиной" в рамках коалиции. Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов сама Юлия Владимировна, а затем это подтвердил и нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец. "Комментарии" узнали у экспертов, какова вероятность этого и каковы вероятные последствия.

Ранее сообщалось, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук высказалась о вероятности отставки Шмыгаля.


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