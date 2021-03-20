Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук ответила на упреки в сторону монобольшинства

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Таисия Ерохина
Партия "Слуга
народа" — это срез всей страны. Такое мнение высказала
в интервью изданию "Комментарии" заместитель председателя
депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный
депутат Евгения Кравчук.
Евгения Кравчук - фото из личного архива Е. Кравчук
Кравчук отметила,
что в монобольшинстве – 245 депутатов.
Однако она
отмечает, что, действительно, очень часто в зале меньше депутатов, чем 226, а
другие фракции поддерживают те или иные решения.
Напомним, команды
Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского якобы ведут переговоры об объединении
"Слуги народа" с "Батькивщиной" в рамках коалиции. Об этом
заявила в эфире одного из украинских телеканалов сама Юлия Владимировна, а
затем это подтвердил и нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец.
"Комментарии" узнали у экспертов, какова вероятность этого и каковы
вероятные последствия.
Ранее сообщалось,
что нардеп от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук высказалась о вероятности
отставки Шмыгаля.
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