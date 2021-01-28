На YouTube заблокировали канал Александра Дубинского

Видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который ранее попал под санкции министерства финансов США. Причиной блокировки стало нарушение правил сообщества.

Дубинский: Фото Слуга народа

Дубинский регулярно выпускал видеоролики об украинской политике и своей деятельности в парламенте, на его канале было более 360 тысяч подписчиков.

В январе 2021 года министерство финансов США наложило санкции на Александра Дубинского, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко и других за вмешательство в американские выборы. Ранее под санкции попал нардеп Андрей Деркач, которого в Госдепе США назвали российским агентом.

Сам Дубинский принимал участие в пресс-конференции с Деркачем, где были обнародованы пленки с разговорами экс-президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, когда тот занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы.

После наложения санкций Дубинский заявил о том, что он не вмешивался в американские выборы, и обвинил Центр противодействия коррупции во главе с активистом Виталием Шабуниным в "ложном доносе".

25 января на заседании фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому добровольно покинуть ряды фракции и не прикрываться его именем, на что последний ответил отказом.

На следующий день Дубинский заявил, что если его исключат из фракции, то это приведет к её развалу и попросил личной встречи с Зеленским.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда могут отправить в отставку правительство Дениса Шмыгаля.

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