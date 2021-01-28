На YouTube заблокировали канал Александра Дубинского

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Гриниченко Дима
Видеохостинг YouTube заблокировал канал народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который ранее попал под санкции министерства финансов США. Причиной блокировки стало нарушение правил сообщества.
Дубинский: Фото Слуга народа
Дубинский регулярно выпускал видеоролики об украинской политике и своей деятельности в парламенте, на его канале было более 360 тысяч подписчиков.
В январе 2021 года министерство финансов США наложило санкции на Александра Дубинского, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего украинского дипломата Андрея Телиженко и других за вмешательство в американские выборы. Ранее под санкции попал нардеп Андрей Деркач, которого в Госдепе США назвали российским агентом.
Сам Дубинский принимал участие в пресс-конференции с Деркачем, где были обнародованы пленки с разговорами экс-президента Украины Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена, когда тот занимал должность вице-президента в администрации Барака Обамы.
После наложения санкций Дубинский заявил о том, что он не вмешивался в американские выборы, и обвинил Центр противодействия коррупции во главе с активистом Виталием Шабуниным в "ложном доносе".
25 января на заседании фракции "Слуга народа" Президент Украины Владимир Зеленский предложил Дубинскому добровольно покинуть ряды фракции и не прикрываться его именем, на что последний ответил отказом.
На следующий день Дубинский заявил, что если его исключат из фракции, то это приведет к её развалу и попросил личной встречи с Зеленским.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда могут отправить в отставку правительство Дениса Шмыгаля.
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