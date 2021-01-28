В Раде рассказали, когда могут отправить в отставку Кабмин Шмыгаля

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Гриниченко Дима
Во фракции "Слуга народа" прокомментировали возможность отставки правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля. Об этом рассказал глава финансового и налогового Комитета Верховной Рады Денис Германцев в эфире телеканала 112.
Шмыгаль. Фото: Униан
Политик отметил, что на данный момент, вопросы отставки Кабмина Шмыгаля даже не поднимаются.
Он сказал, что когда-нибудь правительство Шмыгаля точно будет отправлено в отставку, однако сейчас говорить об этом рано. Вопрос отставки, как Шмыгаля, так и всего Кабмина не стоит на повестке дня.
Гетманцев заявил, что период, который Шмыгаль провел в кресле премьера не дает возможности объективно оценить его работу на должности, так как является беспрецедентным (коронавирусный кризис).
Нардеп сказал, что у Кабмина Шмыгаля есть безусловные успехи, а сам премьер является адекватным человеком, который здраво воспринимает критику и прислушивается к ней, исправляя ошибки.
Денис Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. В 2018-2019 годах он был топ-менеджером энергетической компании ДТЭК, которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову, где возглавлял Бурштынскую ТЭС.
С августа 2019 по февраль 2020 года Шмыгаль занимал должность главы Ивано-Франковской обласной госадминистрации.
Также с февраля по март 2020 года он был вице-премьером и министром развития громад и территорий Украины.
Предшественником Шмыгаля на посту главы правительства был Алексей Гончарук, который возглавлял Кабмин с августа 2019 года по март 2020.
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