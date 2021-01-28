"Шанс потерян": стало известно, почему при Порошенко Украина не вступила в ЕС

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Гриниченко Дима
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, почему при президентстве Петра Порошенко в 2014-2019 годах Украина не подала заявку на вступление в Европейский союз. Об этом политик рассказал в интервью журналисту Роману Скрыпину.
Порошенко. Фото: AP
Он заявил, что подача заявки на вступление в Евросоюз уже является утраченным шансом. Он считает, что эмоция, которая была в Украине в 2014-2015 годах и в период после Оранжевой революции могла помочь Украине вступить в ЕС, однако эти шансы мы растратили.
По словам Климкина, шанс на то, чтобы перезагрузить процессы изнутри, уже упущен, а дальнейший процесс движения в Европейский союз будет другим.
Он сказал, что перед подачей заявки на вступление в ЕС необходимо показать, что страна перезагрузила систему.
Журналист задал Климкину уточняющий вопрос об экс-президенте Петре Порошенко, на что Климкин сказал, что и он, в том числе не перезагрузился.
Павел Климкин занимал должность министра иностранных дел Украины с июня 2014 по август 2019 года. С 2012 по 2014 годы занимал должность посла Украины в Германии.
Петр Порошенко был на посту Президента Украины с июня 2014 по май 2019 года. При его каденции украинская церковь получила Томос об автокефалии, а наша страна оформила безвизовый режим с Европейским союзом.
На выборах 2019 года Порошенко проиграл во втором туре выборов Владимиру Зеленскому, который набрал 73% голосов избирателей.
При Владимире Зеленском Украина продолжила курс в ЕС и НАТО.
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