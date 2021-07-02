«На каждого Киву есть свой Тищенко»: что нардепы думают о драках в Раде

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Вечканова Елена
Несколько последних
недель из Верховной Рады регулярно поступают новости о проявлении физического
насилия: между депутатами или к ним со стороны других лиц. Парламентская
корреспондентка издания "Комментарии" Мария Рада решила выяснить у народных
избранников, как они относятся к дракам в зале ВР и как это явление можно
прекратить.
Нардепы рассказали, как относятся к дракам в парламенте. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По мнению
представителя политической силы "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, происходящее
в стенах парламента часто бывает отображением нашего общества. Это же относится
и к дракам, ведь в Украине ежедневно где-то происходят какие-то конфликты с
применением грубой силы.
Гончаренко
считает, что своими драками депутаты демонстрируют, что так до сих пор и не
поняли, кто такой парламентарий и чем он занимается.
Говоря об
ответственности за подобное проявление насилия, Алексей Гончаренко напомнил,
что в Раде работает специальный регламентный комитет, который и определяет "наказания"
для нардепов-драчунов.
Народная
депутатка от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что политики, как
обычные люди, не всегда успевают взять эмоции под контроль. Однако даже
понимание этого факта не мешает политику соглашаться с тем, что подобные "перфомансы"
в стенах ВР не нужны.
Также нардеп
отметила, что ей очень обидно, когда для народа политики запоминаются
устроенными в Раде драками, а не тем, что они сделали в плане законодательства
для страны.
По ее словам,
каждому политику нужно воспитывать в себе личную культуру и уважение к чужому
мнению, дабы не лезть на других с кулаками.
Напомним, ранее
"Комментарии" сообщали, кто и почему набросился с кулаками на одного
из "слуг народа" в кулуарах Рады. Подробности и видео ищите в нашем материале.
Также на портале
можно узнать, кому из депутатов принадлежит идея "расстрелять
"ОПЗЖ" и зачем это нужно. Детали — в публикации.
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Два дебила это сила!!! Но позор для нации!!!