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Главная Новости Политика рада «На каждого Киву есть свой Тищенко»: что нардепы думают о драках в Раде
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«На каждого Киву есть свой Тищенко»: что нардепы думают о драках в Раде

Политики рассказали, как относятся к выяснению отношений в зале парламента с помощью грубой физической силы

сегодня, 14:45
Автор:

Вечканова Елена

Несколько последних недель из Верховной Рады регулярно поступают новости о проявлении физического насилия: между депутатами или к ним со стороны других лиц. Парламентская корреспондентка издания "Комментарии" Мария Рада решила выяснить у народных избранников, как они относятся к дракам в зале ВР и как это явление можно прекратить.

«На каждого Киву есть свой Тищенко»: что нардепы думают о драках в Раде

Нардепы рассказали, как относятся к дракам в парламенте. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

авайте уже тогда переименуемся в какой-нибудь "баттламент"

По мнению представителя политической силы "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, происходящее в стенах парламента часто бывает отображением нашего общества. Это же относится и к дракам, ведь в Украине ежедневно где-то происходят какие-то конфликты с применением грубой силы.

"К тому же, в парламенте есть люди, для которых больше характерно драться, чем работать головой в интеллектуальном смысле, — отмечает нардеп. — При этом некоторые из них защищают кандидатские диссертации, а некоторые — возглавляют комитеты в ВР".

Гончаренко считает, что своими драками депутаты демонстрируют, что так до сих пор и не поняли, кто такой парламентарий и чем он занимается.

"Парламент, кстати, происходит от французского слова "parler", что значит "говорить", а не от английского "battle" — "драться". В противном случае давайте уже тогда переименуемся в какой-нибудь "баттламент" и только и будем, что устраивать драки!" — отметил политик.

Говоря об ответственности за подобное проявление насилия, Алексей Гончаренко напомнил, что в Раде работает специальный регламентный комитет, который и определяет "наказания" для нардепов-драчунов.

"Обидно, когда люди запоминаются драками, а не работой"

Народная депутатка от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что политики, как обычные люди, не всегда успевают взять эмоции под контроль. Однако даже понимание этого факта не мешает политику соглашаться с тем, что подобные "перфомансы" в стенах ВР не нужны.

"К чести нашего созыва, первая драка состоялась только к окончанию второго года каденции. Это уже достижение", — пошутила Кравчук.

Также нардеп отметила, что ей очень обидно, когда для народа политики запоминаются устроенными в Раде драками, а не тем, что они сделали в плане законодательства для страны.

"Между прочим, в некоторых других парламентах имеется в наличии специальная служба приставов. В подобных случаях они могут подбежать и растянуть драку, чтобы этого не делали другие депутаты. Но у нас такой вариант в данный момент не подходит — потому что, согласно правилам, в зале не может находиться кто-то, кроме нардепов", — пояснила Евгения Кравчук.

По ее словам, каждому политику нужно воспитывать в себе личную культуру и уважение к чужому мнению, дабы не лезть на других с кулаками.

"И не нужно забывать, что иногда на одного выступающего у трибуны может выскочить два десятка других депутатов. Тогда фракции приходится выступить на защиту своих коллег В общем, должна сказать, что на каждого Киву найдется свой Тищенко", — полушутя-полусерьезно резюмировала депутат.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто и почему набросился с кулаками на одного из "слуг народа" в кулуарах Рады. Подробности и видео ищите в нашем материале.

Также на портале можно узнать, кому из депутатов принадлежит идея "расстрелять "ОПЗЖ" и зачем это нужно. Детали — в публикации.


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Источник: https://comments.ua/ua
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Обусуждения

Организация Меч

сегодня, 13:54

Два дебила это сила!!! Но позор для нации!!!

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