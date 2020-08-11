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Медведчук выходит на международный уровень, - СМИ

Телеграм-канал сообщил, что Медведчук поздравил Лукашенко синхронно с Си Цзинпином и Путиным

11 августа 2020, 16:00
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Медведчук выходит на международный уровень, - СМИ

Пока все пытаются прогнозировать дальнейшее развитие ситуации в Беларуси и раздавать советы, глава политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук взял да и поздравил Александра Лукашенко с победой. Об этом сообщает Телеграм-канал “Печерские холмы”.

Журналисты говорят, что поздравление направлено на выполнение трех задач. Во-первых - послать сигнал электорату ОПЗЖ. Избиратели Оппоплатформы очень лояльно настроены по отношению к Лукашенко, ведь "в Беларуси порядок и все работает".

Во-вторых - послать сигнал собственно Лукашенко, чтобы тот знал, кто у него в Украине есть настоящий друг.

Третья задача - выступить синхронно с международными партнерами. 

“И тут дело не только и не столько в том, чтобы быть как Путин, который, несмотря на очень специфические отношения с Лукашенко, довольно оперативно его поздравил. Важно было сработать синхронно, в том числе, и с Китаем. Именно глава КНР Си Цзиньпин первым направил поздравление Лукашенко. Медведчук лоялен к Поднебесной и в очередной раз напоминает, что он "свой парень", - говорится на канале в Телеграм.

Журналисты резюмируют: Медведчук очень амбициозен, поэтому “направляет усилия и на международку, выстраивая отношения с “кругом друзей”.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко остается неоспоримым лидером в своем государстве. Об этом в поздравлении по случаю успешного завершения избирательной кампании в Беларуси и убедительной победы на выборах действующего президента страны заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. 


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