Лукашенко остается неоспоримым лидером Беларуси, - Медведчук

Президент Беларуси Александр Лукашенко остается неоспоримым лидером в своем государстве. Об этом в поздравлении по случаю успешного завершения избирательной кампании в Беларуси и убедительной победы на выборах действующего президента страны заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан", – говорится в тексте поздравления.

Медведчук отметил, что как бы ни относились к победе Лукашенко его оппоненты, позиция белорусского лидера для него является “настоящей, последовательной и принципиальной мужской позиции”.

Политик говорит о том, что Лукашенко сделал неоценимый вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины, и он убежден, что президент продолжит делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений.

Ранее “Комментарии” сообщали, что действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.



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