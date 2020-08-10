kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.08.2020

BTC/USD

11888.42

ETH/USD

397.38

LTC/USD

58.92

НБУ 11.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика выборы Лукашенко остается неоспоримым лидером Беларуси, - Медведчук
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко остается неоспоримым лидером Беларуси, - Медведчук

Медведчук считает, что лидерство Лукашенко основано на "трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну"

10 августа 2020, 15:40
Автор:

Комментарии
Лукашенко остается неоспоримым лидером Беларуси, - Медведчук

Президент Беларуси Александр Лукашенко остается неоспоримым лидером в своем государстве. Об этом в поздравлении по случаю успешного завершения избирательной кампании в Беларуси и убедительной победы на выборах действующего президента страны заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. 

"Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан", – говорится в тексте поздравления. 

Медведчук отметил, что как бы ни относились к победе Лукашенко его оппоненты, позиция белорусского лидера для него является “настоящей, последовательной и принципиальной мужской позиции”. 

Политик говорит о том, что Лукашенко сделал неоценимый вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины, и он убежден, что президент продолжит делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений.

Ранее “Комментарии” сообщали, что действующий с 1994 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги выборов и рассказали, какими будут выводы Беларуси и Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!